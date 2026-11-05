Bancos modifican su atención por la llegada del papa León XIV: qué sucursales cambian su horario

En el marco de la visita del papa León XIV a Uruguay, que tendrá su inicio este viernes en Montevideo, varios bancos anunciaron horarios especiales para brindar atención, ya que la llegada del líder de la Iglesia Católica generará varios cortes y modificaciones en el tránsito de la capital.

Según pudo confirmar El País con el Banco de la República (BROU), el cajero que se encuentra próximo a la Torre Ejecutiva estará cerrado por disposición de Presidencia a partir de las 13:00 horas, ya que allí, en la Plaza Independencia, tendrá lugar uno de los actos oficiales. En ese sentido, solo podrán ingresar personas que cuenten con acreditación.

Además, la sucursal de Convención y Avenida Uruguay, en el Centro de Montevideo, cierra al público a las 16:00. No se prevén modificaciones en los horarios en el resto de las sucursales.

Sede del Brou. Foto: archivo/El País.

Cambios en bancos privados

Por su parte, el Banco Santander informó a sus clientes que este viernes "por motivos de público conocimiento y ante posibles afectaciones en la movilidad", se dispondrá de un horario de atención de 09:00 a 13:00 en todas las sucursales de la entidad en el país "para favorecer la atención presencial".

En tanto, el Scotiabank informó que con motivo de la visita del sumo pontífice, todas las sucursales de ese banco en el país atenderán de 09:00 a 13:00.

El banco BBVA también comunicó modificaciones en el horario de atención en cuatro de sus sucursales por los operativos de seguridad y el cierre de calles en Montevideo. Informaron que las sucursales de Casa Central, Diagonal, Entrevero y Cordón atenderán de 10:00 a 14:00.

Los bancos Hipotecario, Itaú y BTG Pactual no realizarán modificaciones en su horario de atención al público.

BBVA. Foto: Archivo/El País.

Cortes de calle el viernes en Montevideo por la llegada de León XIV

La Intendencia de Montevideo (IMM) informó de una serie de cortes y desvíos de tránsito por la visita del papa León XIV a Uruguay, que será entre este viernes 6 y el domingo 8.

Uno de los cortes más prontos es por el armado del escenario en Plaza Independencia para el encuentro del viernes 6 entre el papa y las autoridades. La IMM indicó que hasta el martes 10 está previsto el corte de las intersecciones de Plaza Independencia y Juncal, y de Ciudadela y San José. Por eso las líneas ómnibus que circulan por Buenos Aires y por Plaza Independencia desviarán por la calle Liniers hacia San José.

Preparativos en Plaza Independencia. Foto: Natalia Rovira/El País.

Por otro lado, está previsto que el papa llegue al Aeropuerto Internacional de Carrasco sobre las 16:30 del viernes. Desde allí partirá a las 17:00 hacia Ciudad Vieja. El recorrido será: Avenida de las Américas - Rafael Barradas - rambla senda sur - Paraguay - 18 de Julio hasta Plaza Independencia.

Desde las 15:00 hasta las 19:00, aproximadamente, la rambla estará cerrada en el sentido hacia el este desde Julio Herrera y Obes hasta Barradas, mientras que hacia el Centro se cortará desde Carlos María Morales hasta Paraguay. Por este motivo se recomienda tomar Rivera o Avenida Italia para ir hacia el este.

Además, no se podrá estacionar desde las 8:00 del viernes en todo el trayecto de la rambla, y tampoco en la calle Paraguay desde la rambla hasta 18 de Julio. La IMM informó que inspectores de tránsito moverán a todos los vehículos que permanezcan ahí, y serán trasladados a lugares cercanos.

Ciudad Vieja cerrada al tránsito vehicular

Habrá un momento en el que buena parte de Ciudad Vieja estará cerrada al tránsito vehicular. Será cuando el papa, luego de la ceremonia de bienvenida en la Plaza Independencia, dé una misa en la Catedral de Montevideo, frente a la Plaza Matriz.

La IMM explicó que por esta razón la Ciudad Vieja quedará cerrada a la circulación vehicular en el área desde 25 de Mayo hasta la rambla sur, a partir de Treinta y Tres hacia el este, incluso hasta Paraguay. Las líneas de transporte circularán por las paralelas al norte de 18 de Julio.

Además se recomienda a la ciudadanía evitar la zona de la rambla, Centro y Ciudad Vieja en el horario de la tarde.

Por otro lado, luego de las 19 horas quedará cortada la circulación en Bulevar Artigas por dos cuadras, entre Charrúa y Chaná (hacia el norte), en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, sitio donde se alojará el papa. El desvío del tránsito será por Luis Ponce.