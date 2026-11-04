Cómo funcionará el estacionamiento tarifado en el Centro durante la visita del papa León XIV

La visita del papa León XIV el próximo 6, 7 y 8 de noviembre provocará varios cortes de calles y de tránsito en la capital. Esto incluirá tanto zonas en las que se impedirá el ingreso como calles en las que no se podrá estacionar.

La Ciudad Vieja y el Centro serán algunos de los barrios afectados por los cortes de tránsito, especialmente el viernes por la tarde. La medida también afecta los recorridos de los ómnibus del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

A las 17:30 está previsto que el sumo pontífice se traslade a la Plaza Independencia para la ceremonia de bienvenida oficial. Cerca de las 17:45 mantendrá un encuentro con las autoridades nacionales, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, donde pronunciará su primer discurso, y luego, a las 18:15, mantendrá un encuentro privado con el presidente Yamandú Orsi en Torre Ejecutiva.

Más adelante, a las 19:00, se dará la ceremonia de entrega de la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo. Después el papa se moverá a la Catedral Metropolitana de Montevideo, donde tendrá lugar la celebración de las Vísperas con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas y seminaristas.

El papa León XIV fue dado de alta Foto: EFE/EPA/MASSIMO PERCOSSI

¿Qué pasará con el estacionamiento tarifado durante la visita del papa León XIV?

Fuentes de la IMM explicaron a El País que no está prevista ninguna modificación al funcionamiento habitual del estacionamiento tarifado durante la estadía del papa en Uruguay. La comuna tomó esta decisión teniendo en cuenta que gran parte de la actividad en la zona céntrica tendrá lugar luego de las 18 horas, horario en el que termina el estacionamiento tarifado normalmente.

El Santuario del Cerrito de la Victoria fue reacondicionado ante la visita del papa León XIV a Uruguay Foto: Estefanía Leal

Dónde estará prohibido estacionar y zonas de exclusión de vehículos

Luego del evento en plaza Independencia, León XIV dará una misa en la Catedral de Montevideo , frente a la plaza Matriz, lo que generará un importante corte.

La zona del Centro y la Ciudad Vieja quedarán cerradas a la circulación de 15:00 a 00:00 horas de la siguiente forma:

18 de Julio de Ejido a Cuareim

Plaza Cagancha y Rondeau

Rondeau y Colonia

Soriano y Gutiérrez Ruiz

Canelones y Gutiérrez Ruiz

Carlos Gardel y Zelmar Michelini

Paraguay y Rambla República Argentina

Río Negro y Colonia

Av. Libertador y Río Negro

Julio Herrera y Obes y Colonia

Wilson Ferreira Aldunate y Soriano

Convención y Colonia

José Germán Araújo y Soriano

Florida y Colonia

Florida y Mercedes

Ciudadela de Soriano a Maldonado

Maldonado y Río Negro

Durazno y Río Negro

Juan Carlos Gómez y 25 de Mayo

Treinta y Tres y 25 de Mayo

Rincón y Zabala

Buenos Aires y Zabala

Misiones y Reconquista

Misiones y Rambla Gran Bretaña

Ituzaingó y Reconquista

Ituzaingó y Brecha

Brecha y Reconquista

Juan Carlos Gómez y Reconquista

Bartolomé Mitre y Reconquista

Buenos Aires y Treinta y Tres

Rincón y Misiones

Dentro de esas esquinas se formará un área de exclusión cerrada a los vehículos. Por tanto las líneas de transporte urbano deberán circular por las paralelas al norte de 18 de Julio.

La IMM además recomendó evitar la zona de la rambla, Centro y Ciudad Vieja el viernes de tarde.

Después de las 19:00 horas, cuando el papa reciba las llaves de la ciudad por parte del intendente de Montevideo, Mario Bergara, en el Cabildo de Montevideo, León XIV se retirará a descansar en la Nunciatura Apostólica de Uruguay, que queda en Bulevar Artigas entre Charrúa y Chaná. Por este motivo, esta área también estará cortada (en la senda que va hacia el norte), y habrá un desvío por la avenida Luis Ponce.

Ese viernes se prevén dos cortes más, uno de de 17:00 a 19:00:

Rambla República Argentina y Carlos María Morales.

Santiago de Chile y La Cumparsita

Santiago de Chile y Rambla República Argentina

Rambla República Argentina y Ejido

La Cumparsita y Domingo Petrarca

Y otro de 17:00 a 22:00:

