Qué se puede llevar y qué no a los eventos del papa León XIV en Montevideo, Paysandú y Florida
Sillas, coches para bebés y conservadoras están entre los elementos no permitidos. Desde la organización recomiendan ir con agua y algún alimento liviano.
En las últimas horas la productora AM, encargada junto a la Conferencia Episcopal del Uruguay de la organización de los eventos que realizará el papa León XIV en Uruguay los próximos 6, 7 y 8 de noviembre, difundió la lista de objetos que tienen prohibido su ingreso a las diferentes convocatorias que tendrán lugar en Montevideo, Florida y Paysandú.
El sumo pontífice tendrá una bienvenida en la Plaza Independencia: allí se encontrará con autoridades y dará un discurso. Luego visitará al presidente de la República Yamandú Orsi, le entregarán la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Montevideo.
El sábado 7 viajará por la mañana a Paysandú donde brindará una misa en el Parque París Londres. A su regreso, por la tarde, visitará Casavalle, tendrá un encuentro con la comunidad educativa en la Universidad Católica y culminará la jornada en una vigilia en el Estadio Centenario.
El domingo 8 de noviembre a las 10:30 horas está prevista la misa en Florida. Por la tarde dejará el país para viajar hacia Buenos Aires, Argentina. La última parada en América Latina es Perú, donde Robert Prevost residió por más de veinte años.
Lista de elementos prohibidos
- Armas de cualquier tipo, incluso réplicas
- Bebidas alcohólicas
- Alimentos y bebidas no autorizadas
- Botellas y artículos de vidrio
- Sillas
- Coches para bebés
- Latas
- Conservadoras
- Mochilas de más de 20L (40x30 centimetros)
- Fuegos artificiales de cualquier tipo
- Equipos de rayo láser
- Explosivos
- Gas pimienta, lacrimógeno y otros agente irritantes o incapacitantes
- Animales (excepto aquellos que acompañen a personas con discapacidad debidamente acreditadas)
- Pistola de agua
- Aerosoles y pinturas
- Instrumentos musicales
- Aparatos sonoros o de percusión
- Pelotas de cualquier tipo
- Drones
- Muñecos, inflables y elementos similares
- Banderas de más de 150 x 100 cm
- Paraguas con punta
- Bicicletas, monopatines, patines y otros VMP
- Equipamiento, accesorios o indumentaria deportiva
Por otra parte, se recomienda a los fieles que concurran "con una mochila o cartera pequeña, agua, algún alimento liviano, protector solar, gorro, documento de identidad y medicación personal, si fuera necesaria".
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