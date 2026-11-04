Qué se puede llevar y qué no a los eventos del papa León XIV en Montevideo, Paysandú y Florida

En las últimas horas la productora AM, encargada junto a la Conferencia Episcopal del Uruguay de la organización de los eventos que realizará el papa León XIV en Uruguay los próximos 6, 7 y 8 de noviembre, difundió la lista de objetos que tienen prohibido su ingreso a las diferentes convocatorias que tendrán lugar en Montevideo, Florida y Paysandú.

El sumo pontífice tendrá una bienvenida en la Plaza Independencia: allí se encontrará con autoridades y dará un discurso. Luego visitará al presidente de la República Yamandú Orsi, le entregarán la llave de la ciudad en el Cabildo de Montevideo y participará de un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas en la Catedral de Montevideo.

Cardenal Daniel Sturla y obispo Milton Troccoli durante conferencia por la visita del papa León XIV. Foto: Estefanía Leal/El País.

El sábado 7 viajará por la mañana a Paysandú donde brindará una misa en el Parque París Londres. A su regreso, por la tarde, visitará Casavalle, tendrá un encuentro con la comunidad educativa en la Universidad Católica y culminará la jornada en una vigilia en el Estadio Centenario.

El domingo 8 de noviembre a las 10:30 horas está prevista la misa en Florida. Por la tarde dejará el país para viajar hacia Buenos Aires, Argentina. La última parada en América Latina es Perú, donde Robert Prevost residió por más de veinte años.

Lista de elementos prohibidos

Armas de cualquier tipo, incluso réplicas

Bebidas alcohólicas

Alimentos y bebidas no autorizadas

Botellas y artículos de vidrio

Sillas

Coches para bebés

Latas

Conservadoras

Mochilas de más de 20L (40x30 centimetros)

Fuegos artificiales de cualquier tipo

Equipos de rayo láser

Explosivos

Gas pimienta, lacrimógeno y otros agente irritantes o incapacitantes

Animales (excepto aquellos que acompañen a personas con discapacidad debidamente acreditadas)

Pistola de agua

Aerosoles y pinturas

Instrumentos musicales

Aparatos sonoros o de percusión

Pelotas de cualquier tipo

Drones

Muñecos, inflables y elementos similares

Banderas de más de 150 x 100 cm

Paraguas con punta

Bicicletas, monopatines, patines y otros VMP

Equipamiento, accesorios o indumentaria deportiva

Elementos prohibidos para misas en Montevideo, Florida y Paysandú. Foto: @am_productora en Instagram.

Elementos prohibidos para misas del papa León XIV en Montevideo, Paysandú y Florida. Foto: @am_productora.

Elementos prohibidos para las misas del papa León XIV en Paysandú, Montevideo y Florida. Foto: @am_productora.

Por otra parte, se recomienda a los fieles que concurran "con una mochila o cartera pequeña, agua, algún alimento liviano, protector solar, gorro, documento de identidad y medicación personal, si fuera necesaria".