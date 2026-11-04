La particular razón por la que León XIV decidió comenzar por Uruguay su gira por Sudamérica

El papa León XIV se alista para emprender la gira más extensa de su pontificado, un recorrido que superará los 30.000 kilómetros y abarcará tres países sudamericanos. Tras recibir el aval médico, el pontífice comenzará su itinerario oficial por Uruguay, para luego trasladarse hacia Argentina y Perú.

La corresponsal del diario La Nación en el Vaticano, Elisabetta Piqué, destacó en el programa de streaming En Clave País varios detalles de este viaje y el significado de que el recorrido comience por Uruguay.

La elección de Uruguay para el comienzo del viaje de León XIV por Sudamérica

"Empezar por Uruguay tiene que ver con un país donde la separación Iglesia-Estado es más pronunciada que en cualquier otro país de América Latina, pero donde también hay una tradición cristiana muy fuerte. No va a estallar seguramente ese fervor que veremos en Argentina y Perú. Es significativo y un gesto de delicadeza", afirmó la periodista.

La elección del inicio de gira en Uruguay responde además al estrecho vínculo previo del pontífice con el continente, donde desempeñó responsabilidades operativas como prior agustino en Perú durante dos mandatos consecutivos.

En Montevideo, una de las visitas programadas por el papa será al barrio Casavalle, "una de las zonas con mayores carencias socioeconómicas", apuntó Piqué. "Es tener un mensaje en cuanto a poner en foco a estos lugares, como visitar en Argentina el pequeño cotolengo Don Orione en un contexto de recortes enormes del gobierno de Javier Milei. Más allá de los discursos, son los lugares que elige visitar los que hablan por sí solos", agregó.

Elisabetta Piqué en entrevista con En Clave País Foto: captura de video

¿Cuál será el énfasis de los discursos de León XIV en Uruguay?

Consultada por cuáles serán los temas que probablemente trate el papa León XIV durante su visita a Uruguay, Elisabetta Piqué resaltó que al igual que sus antecesores "son papas que transmiten el mensaje evangélico y los fundamentos de la doctrina social de la Iglesia".

Dentro de estos fundamentos destacan "la familia como base de la sociedad, una familia compuesta por un matrimonio entre un hombre y una mujer; la defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural; pero también la defensa del medioambiente y la defensa de los pobres y postergados".

También destacaría "la defensa del multilateralismo en un mundo en el que están siendo pisoteadas las leyes de derechos humanos; el tema de la inteligencia artificial (IA) en un momento de gran pavor por falta de reglas" y seguramente, para la periodista, el papa dará protagonismo a la juventud, "que son el futuro de la Iglesia en un mundo marcado por la IA, la individualidad y el secularismo".

Para Piqué, otro tema va a ser la convivencia democrática. "Es de rescatar que en esta América Latina si hay algo que es ejemplo para el resto de países es la convivencia democrática en Uruguay, con expresidentes de diversos colores que están juntos y dialogan. En un mundo de polarización y agresividad verbal".

Ya se ha dado a conocer que el papa también tendrá encuentros con víctimas de abusos por parte de integrantes de la Iglesia. "Es un mensaje que viene de la época de Benedicto XVI y Francisco, de tolerancia cero al tema de los abusos. Durante un tiempo quedó debajo de la alfombra y en los últimos pontificados hubo pedidos de disculpa y reformas en cuanto leyes para que no hubiera más encubrimiento", recalcó la periodista.

El papa León XIV celebra la audiencia general semanal en el Vaticano. Foto: EFE

El protocolo de contacto del papa León XIV con los periodistas

Elisabetta Piqué forma parte de la comitiva de periodistas que viajarán con el papa León XIV desde el Vaticano hasta Uruguay, Argentina y Perú.

Consultada por cómo es el protocolo de contacto entre el sumo pontífice y los periodistas, Piqué detalló que "enseguida después del despegue va a la parte trasera con los periodistas —esta vez serán unos 80—. Dice unas palabras, agradece la agenda y después normalmente pasa a saludar uno por uno. Es un momento para todos muy emocionante. Muchos aprovechan a darle alguna carta, pedirle alguna bendición por alguna persona que no está bien".