Mirá En Clave País, el streaming de El País, en vivo: interpelación a Castillo y nota con corresponsal en el Vaticano

De 10:00 a 11:00 horas, de lunes a viernes y desde "la cocina" del diario, "En Clave País" pone arriba de la mesa los temas que importan y baja a tierra lo que está pasando tanto en Uruguay como en el mundo.

Este 4 de noviembre estará como invitado el diputado colorado Adrián Juri, quien actuará como miembro interpelante cuando la Cámara de Representantes reciba hoy al ministro de Trabajo Juan Castillo para que brinde explicaciones acerca de los planes que tiene el Ejecutivo para generar empleo y desarrolle cuál fue el costo final del conflicto en el Puerto de Montevideo.

Además habrá espacio también para recibir a Elisabetta Piqué, periodista argentina y corresponsal de La Nación en Italia y el Vaticano, quien vendrá en el avión que traerá al papa León XIV a Sudamérica y puntualmente a Uruguay entre el 6 y 8 de noviembre.

Asimismo haremos un repaso de los principales títulos de la jornada para que empieces bien informado. Por ejemplo: todo lo que dejaron las elecciones de medio término en Estados Unidos donde el Partido Demócrata vuelve a tener la mayoría en el Senado y el dominio de la Cámara de Representantes, en una clara derrota para el presidente Donald Trump.

En Clave País

El streaming de El País, en vivo desde la redacción, es conducido por Malena Castaldi. La acompañan dos periodistas del diario: Faustina Bartaburu, especializada en Datos, y Joaquín Silva, de la sección Nacional.

El programa cuenta también con el apoyo del músculo de una redacción de más de 60 periodistas que trabaja minuto a minuto detrás de la noticia. Cuenta con contenidos de economía, deportes, espectáculos y ciencia, entre otros, con los cronistas especializados de cada sección.

Malena Castaldi conducirá "En Clave País" junto a Faustina Bartaburu y Joaquín Silva.

Foto: Leonardo Mainé.

"En Clave País" se transmite en vivo desde la home del diario El País y la plataforma YouTube, con amplificación posterior en todos nuestros canales de redes sociales, que cuentan con una comunidad de 5,2 millones de seguidores. Los lectores también pueden acceder a todos los contenidos de forma on demand.

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