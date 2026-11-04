"León XIV lo va a tener todo el tiempo a la vista": Iglesia restaura santuario en el Cerrito de la Victoria

Hay pocos edificios más icónicos de Montevideo que el Santuario del Cerrito de la Victoria. La silueta de su arquitectura bizantina, con detalles románicos, y su color rojizo lo destacan en el paisaje urbano. Sin embargo, cuando el líder de los católicos, el papa León XIV, recorra distintos puntos de la capital este fin de semana, no lo visitará.

Los vecinos del Cerrito le insisten al párroco Juan Silveira con que el papa debería pasar por allí. Él, que lleva casi 25 años a cargo del santuario, entiende que en la apretada agenda del sumo pontífice no habrá tiempo para todo. De todas formas, hasta que León XIV no abandone el país el domingo por la tarde, mantendrá la esperanza de que pase al menos por la puerta del santuario y lo bendiga.

Porque en realidad, el papa estará cerca: irá a Casavalle, que solo está un poco más al norte. Y aunque no se desvíe, aunque no ingrese hasta donde está el templo, lo tendrá a la vista durante su viaje en auto. También lo podrá ver desde el cielo, cuando llegue a Montevideo en avión o cuando vuele hacia Paysandú.

Foto: Estefanía Leal

Es decir, aunque sea de lejos, la conocida por los vecinos como la "iglesia del Cerrito" estará presente en la visita del papa.

"Es absolutamente imposible escapar a la mirada del santuario. Vaya para donde vaya, lo va a tener todo el tiempo a la vista", dice Silveira en diálogo con El País.

Es por eso que la Iglesia Católica definió, este año, adelantar las obras de restauración que ya tenía previstas para el edificio.

“Era algo que veníamos proyectando ya hace tiempo con mucha paciencia porque había que juntar los recursos”, explica el cura.

“Lo que hicimos fue apurar el inicio de la obra, pensando en que el santuario pueda dar su mejor imagen. Porque más allá de que es la iglesia, también es algo que corresponde a Uruguay como patrimonio", continúa Silveira.

El edificio, que está a cargo del clero secular, es Monumento Histórico Nacional de 1975.

"Y si alguien viene de visita, tenemos que mostrarle la mejor condición de la casa”, sigue el párroco.

Aunque quedarán trabajos para hacerse, incluso luego de la visita de León XIV a Uruguay, todo lo que afecta a la visión externa del santuario estará terminado.

Un proceso que no termina

La Iglesia Católica puso la piedra fundacional del Santuario del Sagrado Corazón en 1919 y lo inauguró, parcialmente, en junio de 1928.

En las siguientes décadas, el santuario se siguió construyendo de acuerdo al proyecto original, pero hubo aspectos que nunca se concretaron, como el revestimiento de los ladrillos.

Hoy en día, ese color rojizo que quedó expuesto es característico del edifico. Para cuidar el ladrillo se debe impermeabilizar cada 10 años, aproximadamente. Ese fue justamente uno de los trabajos que se hizo ahora, previo a la llegada del pontífice.

La iglesia contrató a AIE Arquitectura y Edificios para los trabajos en la fachada. Sebastián Falco, de la empresa, dice que la pintura impermeable tenía 17 años y que estaba llena de hongos y verdines. Además, en algunas partes, la lluvia de todos estos años había generado desprendimientos.

Ahora se aplicaron tres capas de pintura, señala Falco. La empresa también aplicó hidrolavado, al tiempo que reparó fisuras, grietas, desprendimientos, molduras y ornamentaciones.

El Santuario del Cerrito de la Victoria fue reacondicionado ante la visita del papa León XIV a Uruguay Foto: Estefanía Leal

Pero, en cualquier caso, no hubo que hacer reparaciones mayores. “Nos encontramos con que el edificio estaba en buen estado en general, solo tenía algunas pequeñas lesiones”, explica Falco a El País.

La Iglesia Católica invirtió cinco millones de pesos en la fachada del santuario, pero también está trabajando en su interior.

Por ejemplo, uno de los nuevos atributos que tendrá es un órgano de tubos donado desde Suiza. Su valor es de aproximadamente un millón de dólares, según le señalaron a Silveira, es algo que la iglesia no podría haber abordado.

“Nosotros no teníamos la capacidad económica. Adquirir un instrumento de este tipo tiene un costo muy alto”, dice el párroco.

De todas formas, la iglesia sí tuvo que encargarse de desarmarlo, traerlo hasta Uruguay y volver a armarlo en el santuario. Silveira señala que ya están por la mitad de ese proceso.

También se están logrando mejoras en la ornamentación religiosa del templo. En la parte baja solo falta colocar un vitral más y arriba, en los laterales, se instalarán los vitrales centenarios que se recuperaron del colegio de las Hermanas Alemanas.

El interior del Santuario del Cerrito de la Victoria Foto: Estefanía Leal

Estos trabajos buscan concretar la mirada del proyecto original que hizo el cura salesiano Ernesto Vespignani. “Las obras de la Iglesia Católica siempre tienen muchos años en desarrollo”, dice el párroco y pone como ejemplo el edificio de la Sagrada Familia en Barcelona.

“Han pasado muchos años desde que Gaudí soñó la Sagrada Familia. Hubo adaptaciones a lo posible dentro de lo arquitectónico. Y bueno, el santuario fue pensado en los inicios del siglo pasado y hay que llevarlo a término”, agrega.