Ministerio de Defensa recibió "información de urgencia" sobre muertes en Fray Bentos: se mantendrá en reserva

El Ministerio de Defensa Nacional informó este martes que recibió la información de urgencia sobre los hechos ocurridos en la noche del 29 de octubre en Fray Bentos, Río Negro, que terminaron con la muerte de tres efectivos militares y el traslado de un cuarto al Hospital Central de las Fuerzas Armadas.

Según un comunicado difundido este martes, el documento fue recibido tal como estaba previsto y contiene elementos técnicos que "servirán de insumo para la investigación administrativa" que llevará adelante la cartera, de acuerdo con los plazos establecidos por la normativa.

El ministerio señaló que, por el momento, el contenido del informe permanecerá bajo reserva. La decisión, explicó, busca preservar el secreto de las actuaciones de la investigación administrativa, de acuerdo con las disposiciones vigentes, así como mantener el debido cuidado y respeto ante la "dolorosa circunstancia".

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación lleva adelante una investigación para esclarecer lo sucedido. Defensa aseguró que brindará al organismo toda la colaboración que requiera.

Curso reinstrucción de Buzos Tácticos en el batallón "Rincón" de Infantería Mecanizado Nº 9, ubicado en Fray Bentos. La imagen corresponde a un curso dictado en el año 2025. Foto: captura de video de Ejército Nacional.

Siniestro marítimo

La investigación por la muerte de tres militares en el marco de la práctica de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería N°9 en aguas del río Uruguay está caratulada, por el momento, como "siniestro marítimo", según informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de Fiscalía.

Por el momento la Fiscalía de 1er Turno de Fray Bentos busca determinar si existió alguna responsabilidad o ilícito durante el incidente. En caso de que se determinara algún tipo de culpa la caratula de la investigación podría cambiar, por ejemplo, a homicidio culposo. Luego de que analice toda la evidencia se podrá determinar si corresponde imputar delitos.

Operación de búsqueda en aguas del Río Uruguay. Foto: captura Impacto Noticias.

Militar que sobrevivió a tragedia en Fray Bentos salió de CTI

El Ejército Nacional informó este lunes sobre el estado de salud del teniente segundo Braian Ruiz, militar que sobrevivió a la tragedia ocurrida durante un ejercicio de entrenamiento en el río Uruguay , frente a Fray Bentos, en la que fallecieron otros tres efectivos .

En la red social X, comunicaron que Ruiz "ya está internado en sala" del Hospital Militar -no más en CTI- y que "continúa evolucionando favorablemente dentro de los plazos esperados para el cuadro clínico que presenta".

Desde el Ejército añadieron que los equipos médicos todavía monitorean de cerca la situación del sobreviviente, realizándole estudios "de diversa índole".

Por otro lado, añadieron que la investigación de urgencia ordenada por el comandante en jefe Mario Stevenazzi anunciada en conferencia de prensa el viernes, fue tramitada en tiempo y forma. "La misma se encuentra en estudio del mando", actualizaron.

Dicha investigación busca "identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas y qué es exactamente lo que pasó" en el accidente, según informó el comandante en su momento.