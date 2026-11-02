Gobierno decreta duelo nacional de 48 horas tras la muerte de tres militares en Fray Bentos

El presidente de la República, Yamandú Orsi, firmará este lunes un decreto que establece duelo nacional por el fallecimiento de tres militares durante la noche del pasado jueves en el marco de un ejercicio de entrenamiento en el río Uruguay, frente a Fray Bentos, en el departamento de Río Negro.

El duelo será de 48 horas a partir del martes 3 hasta el miércoles 4 de noviembre inclusive, según informó en primera instancia Telemundo (Teledoce) y confirmó El País con fuentes de Presidencia.

Por otro lado, el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto, también decidió decretar un duelo departamental por el fallecimiento de los tres efectivos. Al igual que a nivel nacional, será desde el martes 3 hasta el miércoles 4.

Además, desde la Intendencia de Río Negro señalaron que Levratto promoverá junto al Ministerio de Defensa y las familias de las víctimas la "definición de un espacio simbólico que preserve la memoria de los tres militares".

¿Qué implica duelo oficial?

El duelo nacional quedó establecido por el decreto de ley 14.458, que en su artículo 2 detalla: "El Poder Ejecutivo, dando cuenta al Poder Legislativo, podrá disponer que se rindan honores fúnebres en caso de fallecimiento de gobernantes, ex gobernantes no incluidos en el artículo anterior, Jefes de Misión Diplomática acreditados ante el gobierno de la República y ciudadanos que, por lo excepcional de sus méritos, considere acreedores a dichas honras".

Una de las medidas indicadas por el duelo es que el pabellón nacional debe permanecer a media asta durante toda la jornada en todos los edificios públicos, embajadas en el exterior, cuarteles, fortalezas, bases aérea y buques de guerra, según indica el artículo 2 de la normativa.

Qué dijo Orsi sobre la tragedia en Fray Bentos

El pasado viernes, luego de conocerse la tragedia, Orsi, hizo referencia al hecho y expresó solidaridad con las familias de los involucrados.

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó sus "sinceras condolencias" a las familias de los militares fallecidos y al Ejército Nacional.

"Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas", expresó el mandatario.

A las familias de los efectivos militares fallecidos y al Ejército Nacional vayan mis sinceras condolencias. Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas. https://t.co/Mh7izO1NBc — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) October 30, 2026

Yamandú Orsi Foto: Darwin Borrelli

Investigación de urgencia

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, brindaron en la tarde del viernes una conferencia de prensa para abordar la muerte de los tres militares en el marco de la práctica de la práctica de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería N.º 9 en aguas del río Uruguay frente a Fray Bentos.

La jerarca extendió de parte de la cartera sus "más profundas condolencias" por el fallecimiento del alférez Matías Vasella y los cabos de primera Carlos Leandro Gómez y Juan Rocha durante el "cumplimiento de tareas propias de su función militar y el compromiso que asumieron para con su patria". También transmitió un mensaje de apoyo al teniente segundo Braian Ruiz, que permanece internado delicado en CTI.

Jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, y ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en conferencia de prensa por tragedia durante ejercicio militar en río Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Qué se sabe sobre el accidente y las medidas de seguridad

Consultados por la información disponible al momento sobre cómo se dieron los hechos, Stevenazzi explicó que la práctica de los militares había sido de nado en superficie y no en inmersión. Estaban utilizando equipamiento individual de buzo táctico profesional, y además estaban equipados con su armamento.

"Cada uno tenía vinculada una mochila impermeable que va flotando, enganchada a cada uno de los participantes. Hay una cuerda en el medio, en grupos de 10 de un lado y 10 del otro y todos van vinculados a esa cuerda de seguridad. Después de un rato, se desata un problema que es el que estamos investigando, que cuatro de esos buzos se sumergen", explicó el comandante.

Dijo que hay "algunos indicios" sobre lo ocurrido, pero que todo forma parte de una investigación administrativa de urgencia que él mismo dispuso y que por el momento está en reserva. No aclaró la información de las Fuerzas Armadas sobre que las víctimas se enredaron "con algún objeto", pero sí explicó que el procedimiento posterior de "cortar la cuerda madre" como medida de emergencia está previsto en el protocolo.

"Ellos van vinculados y llevan una anilla para desvincularse rápidamente en caso de que ocurra esto, cosa que acá no pasó. Por eso estamos investigando. Cuando se produce el hundimiento de los primeros efectivos, se tiene que cortar la cuerda de seguridad para que el resto no sea arrastrado", detalló el comandante.