Tres militares fallecidos: Ejército explicó cómo ocurrió la tragedia, mientras Defensa y Fiscalía investigan

El fallecimiento de tres efectivos militares conmocionó al departamento de Río Negro y al resto del país. La ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, explicaron lo sucedido en una conferencia de prensa realizada en la tarde de este viernes en la sede de la cartera, con resguardo de dar algunos detalles en pos de garantizar la integridad de las investigaciones que lleva a cabo tanto Fiscalía como de la propia cartera.

Lazo calificó la ocasión como un “día de luto”, luego de haber estado desde el mediodía en Fray Bentos, y manifestó sus condolencias por los fallecimientos, al tiempo que señaló estar “en continua comunicación” con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

“Lo ocurrido es una tragedia que nos conmueve profundamente. Se están llevando adelante las actuaciones correspondientes, herramientas con las que contamos para llevar adelante una investigación rigurosa y objetiva, con la seriedad y la sobriedad que el hecho merece”, declaró la ministra.

Stevenazzi por su lado fue el responsable de relatar los hechos: “Ellos estaban realizando la quinta prueba de nado en superficie, no era inmersión. El equipamiento que llevaban era equipamiento que utiliza un buzo táctico, equipo individual de protección, neopreno, snorkel. Iban además equipados con su armamento y una mochila impermeable que va flotando y enganchada cada uno de los participantes. Eran 20 efectivos en el agua. Hay una cuerda en el medio, en grupos de 10 de un lado y 10 del otro, y todos van vinculados a esa cuerda de seguridad”.

“Recuerden que es de noche. Iban cuatro embarcaciones con elementos de seguridad e iban ocho instructores nadando alrededor de ellos. En total, 16 instructores. Después de iniciar este proceso de natación por superficie, se desata un problema que es el que estamos investigando: cuatro de esos buzos se sumergen”, prosiguió.

A su vez, el jerarca expresó que “podría decir algunos indicios” que tiene el Ejército sobre lo ocurrido, pero se reservó en respeto de la investigación administrativa de urgencia que él mismo dispuso y tiene un plazo de 48 horas para arrojar resultados. Además, señaló que, a la hora de realizar estos ejercicios, se pide autorización a Prefectura; incluso puntualizó que “es la primera vez que hay un accidente” en más de 60 cursos que se han realizado en el río Uruguay.

“Hay más de 900 efectivos que terminaron correctamente este curso. El batallón lo utiliza permanentemente, y cuando se hace el curso y corresponde la parte de río, se hace en esa zona”, añadió.

En cuanto a las medidas de seguridad, Stevenazzi rechazó por completo que se pueda hablar de “negligencia” en este caso y dijo que cada buzo tiene “una hebilla para desvincularse rápidamente en caso de que ocurra esto, cosa que acá no pasó”. Sin embargo, aseguró que “medidas de seguridad había muchas” y también estaban dadas las condiciones climáticas.

El Ejército comunicó en el correr del día los primeros datos de cómo se dio el incidente. Sobre las 22:00 de la noche del pasado jueves, la Armada, mediante la Prefectura del Puerto de Fray Bentos, recibió una alerta que daba cuenta de la desaparición de varias personas en el curso de agua, concretamente, cerca del muelle Anglo. Frente al hecho, la Armada inició la búsqueda desplegando dos embarcaciones en la zona. Posteriormente, se localizaron y recuperaron dos cuerpos, y más tarde otro más.

La primera explicación que dio el Ejército es que se estaba realizando un ejercicio de nado nocturno de 2.500 metros de distancia del muelle, por parte de quienes son practicantes de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería Nº 9 de Fray Bentos. Desde la institución se señaló a El País que los practicantes se encontraban en la segunda semana del curso.

Durante la travesía, los alumnos se encontraban todos vinculados a una “cuerda madre” y, al mismo tiempo, estaban acompañados por dos botes y dos kayaks que trasladaban instructores. Por motivos que aún se investigan, un grupo de militares se enredó “con algún objeto” que habría obligado a tomar medidas de emergencias y “cortar la cuerda madre”. Tras esto, cuatro de ellos terminaron sumergidos. Tres fallecieron y un cuarto, que debió ser reanimado, fue trasladado al Hospital Militar de Montevideo y se encuentra “delicado” en CTI, según Stevenazzi.

Los tres fallecidos son el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, perteneciente al Regimiento de Caballería Blindado N°2, el cabo Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2 y el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado N° 6.

El País pudo saber en base a fuentes del Ejército que Vasella era oriundo de Fray Bentos y que tenía 23 años. En julio de este año, representó a Uruguay en el Campeonato Mundial Junior de Carreras de Aventura que tuvo lugar en Quebec, Canadá, una competencia que mezcla deportes, naturaleza y aventura en la que participan varios países.

Según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron desde el Ministerio Público a El País, la Fiscalía de Primer Turno ya comenzó a investigar el hecho y solicitó realizar pericias, recabar testimonios y realizar autopsias a los cuerpos de los jóvenes.

“Es necesario esclarecer las circunstancias del hecho, incluyendo la planificación y autorización del ejercicio, las condiciones de seguridad y la respuesta ante la emergencia. Las responsabilidades que pudieran corresponder deberán determinarse con rigor”, sostuvo el Ministerio de Defensa en un comunicado previo a la conferencia de Lazo.

Los buzos tácticos “son tropas instruidas para planificar, conducir y ejecutar operaciones de combate anfibio”, describe el Ejército en su sitio web. Las pruebas de ingreso implican “exámenes teóricos, psicológicos, médicos, test de aptitud física, evaluación en el agua, entre otros”.

Mensajes de dirigentes políticos

Luego de conocerse el trágico suceso, las redes sociales no demoraron en llenarse de mensajes de condolencias por parte del sistema político, comenzando por el presidente Orsi.

El mandatario publicó un mensaje en su cuenta de X en el que expresó sus “sinceras condolencias” a las familias de los militares fallecidos y al Ejército. “Todo un país hoy lamenta la pérdida de estos jóvenes compatriotas”, expresó Orsi. Otros jerarcas del gobierno como el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, y el ministro del Interior, Carlos Negro, lamentaron el hecho.

Javier García, senador del Partido Nacional y ministro de Defensa en la pasada administración, nacionalista manifestó estar “consternado” y deseó una pronta recuperación para el militar que fue rescatado.

“Consternado por la tragedia en el Ejército ante la muerte en un ejercicio de nado de dos efectivos y la desaparición de un tercero anoche en Fray Bentos. Mi solidaridad con sus familias, sus camaradas y el Ejército Nacional”, expresó el legislador blanco.

En la misma línea, el presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, lamentó el hecho en la misma red social y le deseó una pronta recuperación al efectivo internado.

Otro de los dirigentes que se manifestó fue el excomandante en jefe del Ejército y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. El exsenador puntualizó que los militares “murieron buscando ser mejores para servir a su patria”. “A ellos, nuestro sincero homenaje. A sus familias, amigos y compañeros, un apretado abrazo”, escribió en X.