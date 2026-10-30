Camioneta donada por Orsi a la ANEP "ya está pronta para empezar a funcionar" con escolares, dijo Caggiani

El presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Pablo Caggiani, anunció que la camioneta donada por el presidente de la República Yamandú Orsi fue acondicionada para ser usada en el traslado de niños a centros educativos.

"Se hicieron todos los trámites y ya está pronta para empezar a funcionar, cuando tengamos novedades respecto al tema, vamos a informar", indicó Pablo Caggiani en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10).

El titular de la ANEP aclaró que aún no definieron si se utilizará en Montevideo o en el interior del país. "Ahora está en condiciones de empezar a funcionar", expresó.

Caggiani habló en rueda de prensa durante la inauguración del Liceo 2 de Paso Carrasco, al que asistirán 250 estudiantes.

Donaciones a la ANEP

Tal como informara El País, la camioneta Hyundai Santa Fe que donó el presidente Yamandú Orsi a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), hace cinco meses, fue algo excepcional para el máximo organismo de la educación. No solo por el marco en el que se terminó gestando, sino porque se trató del único bien mueble donado en la última década.

Entre 2015 a la fecha, ANEP, de acuerdo a un pedido de acceso a la información pública realizado por El País, recibió la donación de medio centenar de bienes inmuebles en 15 departamentos, los cuales dos fueron devueltos. Mientras que el vehículo que perteneció al presidente fue el único que recibió la administración en dicho período, que además fue una cesión inédita, coincidieron fuentes del organismo a El País.

Orsi anunció el 2 de junio en Torre Ejecutiva, que donaría su vehículo, en medio de críticas por su compra, hecha a pocos días de asumir a US$ 25.000 menos que el precio de lista, con un auto donado en su campaña como parte de pago.

Yamandu Orsi, presidente de la República. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

El País consultó todas las donaciones que recibió ANEP entre 2015 y 2026. La camioneta, valuada en US$ 79.000 cuando la compró el presidente, se informó por parte de la administración que fue donada el 14 de julio, que como se verá más adelante, no tiene un destino claro.

La administración adjuntó un listado elaborado por la Asesoría Letrada de los bienes inmuebles donados, con el detalle de los padrones de Artigas (uno), Canelones (10), Cerro Largo (tres), Flores (uno), Florida (tres), Lavalleja (uno), Maldonado (uno), Montevideo (11), Paysandú (dos), Río Negro (uno), Rivera (tres), Rocha (uno), Salto (cuatro), San José (dos) y Tacuarembó (cuatro).

ANEP indicó además quién fue el “donante/otorgante” durante la última década, que en su gran mayoría fueron 15 intendencias. También hubo cesiones de otros organismos públicos, como el INAU y Mevir, así como de empresas como Conaprole y Glencore, y algunas personas físicas.

No se especificó el uso de dichos padrones, ni surgieron otro tipo de donaciones a la administración. No hubo donaciones de bienes inmuebles durante 2026, de acuerdo al pedido de acceso.

El presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Leonardo Mainé/El País.

La Intendencia de Montevideo fue la institución pública que más bienes inmuebles donó a la ANEP desde 2015 a la fecha, con 10 padrones en diferentes zonas de la capital, según una búsqueda en la página web de Catastro.

La segunda institución que realizó más donaciones a ANEP en la última década fue la comuna canaria, que cedió siete padrones. Mientras que las intendencias de Tacuarembó, Salto y Florida, que donaron tres padrones respectivamente.

Un padrón donado por la Intendencia de Rivera en 2019 fue devuelto por ANEP en 2023. Mientras que un padrón que fue donado por la Intendencia de San José en 2016, fue luego fraccionado, y devuelto a la comuna en 2024 y 2025.