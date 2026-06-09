Topolansky sobre polémica de la camioneta de Orsi: "Procedió con la espontaneidad de un vecino"

La ex vicepresidenta y dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP), Lucía Topolansky, se refirió este martes a la polémica en torno a la camioneta que el presidente, Yamandú Orsi, adquirió antes de asumir su cargo y que terminó donando a la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) tras varios cuestionamientos sobre el proceso de compra.

Entrevistada en Informativo Sarandí, Topolansky señaló que "no todos los pecados son de la mala comunicación", pero que en el caso de la polémica de la camioneta, "el presidente [Orsi] es demasiado espontáneo".

"Yo quiero a Orsi como persona porque es transparente en casi 100% de las cosas, pero desgraciadamente la vida nos exige a veces saber que no solo somos nosotros, sino que estamos representando a una institución, en este caso, la Presidencia de la República", detalló Topolansky.

Presidente de la República Yamandú Orsi compartió un video donde explicó compra de su camioneta. Foto captura de video de Presidencia de la República.

La dirigente emepepista comparó la polémica con una vivencia personal: "Tuve que asumir la vicepresidencia de la República en la mitad de una tormenta". "Entre la tarde que se reunió la Asamblea General y aceptó la renuncia de [Raúl] Sendic, y la mañana en la que yo me constituí en el despacho de la Vicepresidencia, yo pensé algunas cosas, una que pensé es que esto es una República, y por tanto mi deber era acentuar el republicanismo", relató Topolansky.

Sostuvo que en aquella situación, "había que cambiar el eje de la cosa, porque sino el tema iba a seguir y seguir". En ese sentido, señaló que "eso fue lo que le faltó", al presidente Orsi.

"Nosotros sabemos que una vez que un compañero tiene una responsabilidad, ya no pertenece a la barra, pertenece a la sociedad completa, es presidente de todos los orientales", subrayó Topolansky, y agregó que a Orsi "le faltó el sentir esto en la piel".

En la misma línea, añadió que el mandatario "procedió con la espontaneidad de un vecino".

Bergara también se refirió la polémica por la camioneta de Orsi

Este martes, tras ser consultado por el tema, el intendente de Montevideo, Mario Bergara, opinó que "aparecieron elementos que requieren más explicación".

"Genera preocupación por la sustancia del tema, que creo que el presidente dio su visión de los hechos, creo que después aparecieron elementos que requieren más explicación. Y sobre todo preocupación por el impacto político, que cada uno le dará la envergadura que tenga", expresó Bergara en diálogo con Desayunos Informales (Canal 12).

Yamandú Orsi y Mario Bergara almorzaron juntos en Ciudad Vieja. Foto: Darwin Borrelli.

Consultado por si le resultaron insuficientes las explicaciones del presidente, el intendente dijo que "el presidente hace el video con sus explicaciones y después aparecen elementos adicionales". "Ahí todo lo que implique transparencia va a ayudar, no dudo que vaya a pasar", agregó.

Ante la pregunta de si no fue un problema en sí mismo que no estuviera todo dicho en el video, Bergara dijo que no conocía cómo fue el proceso de compra de la camioneta. "Da la sensación de que hubo confusión entre comando de campaña, candidato, sector político… Faltó claridad en cómo era el flujo de aportes de campaña, hay un margen todavía para terminar de explicar", sentenció.