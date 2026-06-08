El abrazo de Jorge Drexler con Lucía Topolansky en el Antel Arena y el detalle en Brasil que sorprendió al músico

Este sábado y domingo, Jorge Drexler regresó a Montevideo para presentar Taracá, su nuevo disco, en dos funciones con entradas agotadas en el Antel Arena. El músico uruguayo, radicado en España desde hace tres décadas, ofreció un espectáculo repleto de invitados, entre ellos Ruben Rada, Falta y Resto, la Rueda de Candombe y Edú "Pitufo" Lombardo.

La primera función fue transmitida en vivo por Antel TV y tuvo un momento emotivo. Tras interpretar a capella "Del otro lado del río" desde una tarima ubicada frente al primer anillo del estadio cerrado, Drexler dedicó la canción a la memoria del expresidente José "Pepe" Mujica, fallecido en mayo del año pasado, y también a su viuda, Lucía Topolansky.

Un día después, la exvicepresidenta compartió en Instagram un video que registra el encuentro que mantuvo con el cantautor en el camarín del Antel Arena. "¡Qué alegría, qué honor!", le dijo Drexler al recibirla con un abrazo. "Muchas gracias por venir", agregó.

Durante la conversación, Topolansky recordó un viaje realizado en marzo a Brasil, donde recibió en nombre de Mujica el título de Doctor Honoris Causa póstumo otorgado por la Universidade Federal de Minas Gerais. Según relató, durante la ceremonia participó una orquesta integrada por estudiantes de la institución junto a una joven cantante que interpretó distintas canciones latinoamericanas.

"Como yo hablaba en español despacito y ellos en portugués despacito, nos entendíamos", comentó entre risas. Luego reveló un detalle que sorprendió al músico: "Como yo venía de Uruguay, cantaron una canción tuya". "¡Qué bueno!", comentó, sorprendido, Drexler. Topolansky sumó que el repertorio también incluyó obras popularizadas por Mercedes Sosa y canciones de la compositora chilena Violeta Parra.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje de agradecimiento hacia el músico. "Drexler ha llevado y lleva nuestra bandera al mundo, nos hace sentir orgullosos", escribió la exsenadora.

Además, citó un fragmento de "Los puentes", una de las canciones de Taracá: "En este momento cantar: 'Que viva todo aquel valiente que tiende un puente. Y el valiente que lo cruza' es necesario y urgente".

"Gracias por la música, por la invitación, por el recuerdo a Pepe y por representarnos tan bien siempre", concluyó.