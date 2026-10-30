Ejército investiga de urgencia la muerte de los tres militares en Fray Bentos: qué se sabe al momento

La ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el comandante en jefe del Ejército, Mario Stevenazzi, brindaron en la tarde de este viernes una conferencia de prensa para abordar la muerte de tres militares en el marco de la práctica de la práctica de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería N.º 9 en aguas del río Uruguay frente a Fray Bentos.

La jerarca extendió de parte de la cartera sus "más profundas condolencias" por el fallecimiento del alférez Matías Vasella y los cabos de primera Carlos Leandro Gómez y Juan Rocha durante el "cumplimiento de tareas propias de su función militar y el compromiso que asumieron para con su patria". También transmitió un mensaje de apoyo al teniente segundo Braian Ruiz, que permanece internado delicado en CTI.

Este viernes ha sido un "día de luto" para "la sociedad uruguaya en su conjunto", afirmó Lazo. La pérdida de "tres vidas jóvenes" fue "una tragedia que conmueve profundamente", y en ese sentido, sostuvo que se llevará adelante una "investigación rigurosa y objetiva, con la seriedad y la sobriedad que el hecho merece".

Ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, en conferencia de prensa por tragedia durante ejercicio militar en río Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Qué se sabe sobre el accidente y las medidas de seguridad

Consultados por la información disponible al momento sobre cómo se dieron los hechos, Stevenazzi explicó que la práctica de los militares había sido de nado en superficie y no en inmersión. Estaban utilizando equipamiento individual de buzo táctico profesional, y además estaban equipados con su armamento.

"Cada uno tenía vinculada una mochila impermeable que va flotando, enganchada a cada uno de los participantes. Hay una cuerda en el medio, en grupos de 10 de un lado y 10 del otro y todos van vinculados a esa cuerda de seguridad. Después de un rato, se desata un problema que es el que estamos investigando, que cuatro de esos buzos se sumergen", explicó el comandante.

Dijo que hay "algunos indicios" sobre lo ocurrido, pero que todo forma parte de una investigación administrativa de urgencia que él mismo dispuso y que por el momento está en reserva. No aclaró la información de las Fuerzas Armadas sobre que las víctimas se enredaron "con algún objeto", pero sí explicó que el procedimiento posterior de "cortar la cuerda madre" como medida de emergencia está previsto en el protocolo.

"Ellos van vinculados y llevan una anilla para desvincularse rápidamente en caso de que ocurra esto, cosa que acá no pasó. Por eso estamos investigando. Cuando se produce el hundimiento de los primeros efectivos, se tiene que cortar la cuerda de seguridad para que el resto no sea arrastrado", detalló el comandante.

Jefe del Ejército Mario Stevenazzi en conferencia de prensa por tragedia durante ejercicio militar en río Uruguay. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

También dijo que a horas de la tarde se midió la corriente, y que "no era prohibitiva" para trabajar. "El equipamiento era lo normal, adecuado y el que utilizan diariamente, la autorización de prefectura estaba dada, las condiciones climáticas estaban dadas, de viento y corriente", sostuvo Stevenazzi.

Recordó a su vez que el episodio ocurrió de noche, y que había en la zona cuatro embarcaciones con elementos de seguridad y múltiples instructores acompañando a los efectivos militares. "Tengo un grupo de expertos del Ejército tratando de identificar si las medidas de seguridad eran adecuadas y qué es exactamente lo que pasó. Y está trabajando la Justicia", sentenció.

No obstante, mencionó que más de 900 efectivos terminaron correctamente el curso, y que no hay antecedentes en el río Uruguay similares a la tragedia ocurrida. "Lógicamente que la tarea de buzo táctico es compleja, es una especialidad que se requiere en el Ejército. Incidentes menores pueden haber habido, pero nunca de esta magnitud", comentó.