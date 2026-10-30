Cómo fue el ejercicio del curso de buzo táctico en el que murieron tres militares en el río Uruguay

Tres militares fallecieron durante la madrugada de este viernes en el marco de la práctica de un curso de buzo táctico realizado por el Batallón de Infantería N.º 9 en aguas del río Uruguay frente a Fray Bentos, en el departamento de Río Negro.

El Ejército Nacional dio este viernes algunos detalles acerca del ejercicio que resultó en la muerte de los tres efectivos, a la vez que uno de ellos se encuentra en estado grave y está siendo trasladado al Hospital Militar de Montevideo.

En un comunicado, la rama de las Fuerzas Armadas subrayó que el trágico hecho tuvo lugar en el marco del curso de Buzos Tácticos N°64.

Señalaron que el ejercicio, que se realizó en horas de la noche, consistía en un nado nocturno de 2.500 metros de distancia en las cercanías del muelle Anglo.

Una fuente del Ejército señaló a El País que los practicantes se encontraban en la segunda semana del curso. La actividad, que se trataba del tercer nado en el marco de la impartición académica, era sobre la superficie del agua.

Durante la travesía acuática, los alumnos se encontraban todos vinculados a una "cuerda madre" y al mismo tiempo, acompañados por dos botes y dos kayaks que trasladan instructores.

Las causas del hecho continúan bajo investigación de las Fuerzas Armadas. Aún así, desde el Ejército puntualizaron que por motivos que aún se desconocen, un grupo de los militares se enredaron "con algún objeto" que habría obligado a tomar medidas de emergencias y "cortar la cuerda madre". Tras esto, cuatro de ellos terminaron sumergidos.

Operativo de la Armada en el muelle Anglo. Foto: captura Impacto Noticias.

Quiénes son los cursantes fallecidos

El Ejército Nacional dio detalles acerca de quiénes son los militares involucrados en el trágico hecho.

Los tres fallecidos son el cabo de primera Carlos Leandro Gómez, perteneciente al Regimiento de Caballería Blindado N°2,el cabo de 1ra Juan Rocha, del Batallón de Infantería Mecanizado N°2 y el alférez Matías Vasella, del Batallón de Infantería Mecanizado N° .6

El País pudo saber en base a fuentes del Ejército que Vasella era oriundo de Fray Bentos y que tenía 23 años. En julio de este año, representó a Uruguay en el Campeonato Mundial Junior de Carreras de Aventura que tuvo lugar en Quebec, Canadá, una competencia que mezcla deportes, naturaleza y aventura en la que participan varios países.

Matías Vasella tenía 23 años y era oriundo de Fray Bentos. Foto: @raidtemiscamingue en Instagram.

En cuanto al sobreviviente, el teniente 2do Braian Ruiz, se encuentra siendo trasladado al Hospital Militar de Montevideo para continuar su atención médica.