Irregularidades en compra de carne en la Armada: Justicia condenó a cuatro personas tras lograr acuerdos

La Justicia condenó este lunes a cuatro personas en el marco de la investigación por una serie de compras irregulares de carne que se realizaron en 2022 en la Armada Nacional.

Los imputados son Raúl Nieto, Alicia Costa, Braulio Delgado y Fernando Varietti, según consignó El Observador y confirmó El País en la audiencia.

Nieto y Costa fueron formalizados por "asociación para delinquir y uso de documento privado falso". Por su parte, a Delgado y Varietti se les imputaron "delitos de omisión de los funcionarios en proceder de denunciar los delitos".

Fiscal Sandra Fleitas. Foto: Estefanía Leal.

Los detalles de los acuerdos alcanzados con la Fiscalía

Los cuatro lograron acuerdos con la fiscal de Delitos Económicos, Sandra Fleitas. Delgado, quien es una capitán de navío retirado, recibió siete meses de prisión en un régimen de libertad a prueba. De ese total, dos meses serán de arresto domiciliario nocturno por dos meses. Además, deberá realizar servicio comunitario por dos meses.

En cuanto a Nieto, que se desempeñaba como capitán de fragata y hoy se encuentra retirado, acordó dos años de prisión en un régimen de libertad a prueba. Por otro lado, deberá cumplir arresto domiciliario nocturno por siete meses y prestar servicio comunitario dos horas por semana durante cuatro meses.

Varietti, por su parte, que de acuerdo al citado medio cumplía funciones de capitán de navío, fue formalizado con 15 meses de prisión en un régimen de libertad a prueba con arresto nocturno por cinco meses. Al igual que el resto de los formalizados, prestará servicio comunitario 3 horas por semana durante cuatro meses.

Por último, la ex suboficial Costa fue formalizada con 22 meses en libertad a prueba con arresto domiciliario nocturno por seis meses.