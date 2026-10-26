Martín Aguirre sobre el triunfo de Lula en Brasil: “Deja desactualizados todos los análisis”

El director de Redacción de El País, Martín Aguirre, hizo un análisis en el programa de streaming En Clave País tras la definición del balotaje en Brasil. La jornada electoral concluyó con el triunfo del líder del Partido de los Trabajadores, Luiz Inácio Lula da Silva, por un margen de poco más de tres puntos, lo que representa una diferencia de aproximadamente cuatro millones de votos sobre Flávio Bolsonaro. En su lectura sobre las elecciones en Brasil 2026, Aguirre definió el resultado como "insólito" e "inesperado" tras el drástico giro registrado en el electorado entre la primera vuelta y la definición.

En su visión, resulta complejo determinar qué factores impulsaron este viraje en los votos de los brasileños: "Eso creo que es muy difícil de especular". Para Aguirre, este drástico cambio de tendencia "deja desactualizados todos los análisis que podemos haber hecho en uno u otro sentido".

Al respecto, contrastó las perspectivas que se manejaban semanas atrás con la realidad que surge tras las urnas: "Todos los análisis que vos vayas a hacer hoy sobre la victoria de Lula, que está el tipo heroico que dio vuelta, pero hace tres semanas se llevó una paliza descomunal y tiene todo el Parlamento en contra. Y lo mismo al revés: hace tres semanas los Bolsonaro eran los cracks del mundo, habían metido a la mujer, a los dos hijos, habían dado vuelta la política brasileña (...), ¿y ahora cómo lo justificás?".

con la premisa de que "el voto no es un tema racional, sino que es más pasional", aventuró una hipótesis sobre el estado de ánimo de los votantes: "Lo que creo es que hay una situación de cansancio y de hastío con algunas cosas del PT y de Lula, pero por algún motivo la gente no quería a Bolsonaro de presidente. No le convenció la alternativa".

Columna de Martín Aguirre en En Clave País Foto: Nahuel Arrué

Futuros problemas de gobernabilidad en Brasil

Asimismo, se refirió al escenario de gobernabilidad que enfrentará la administración entrante con un Poder Legislativo fuertemente inclinado hacia la derecha y una figura presidencial con potestades acotadas en comparación con otros marcos institucionales. "¿Cómo va a hacer el próximo gobierno para funcionar con un desequilibrio tan grande de poder? Con un Congreso tan a la derecha", reflexionó, advirtiendo que la institucionalidad norteña "es un presidencialismo más atenuado que el uruguayo" donde no se puede pasar leyes ni hacer nada en el Congreso sin el acuerdo del presidente de cada una de las cámaras.

En cuanto a la configuración de la oposición en Brasil, el análisis abordó el futuro político del bolsonarismo y el perfilamiento de nuevos liderazgos. Consultado sobre si este resultado representa el fin de la hegemonía de la familia Bolsonaro o si figuras como el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, asumirán la conducción, Aguirre admitió que se trata de un marco incierto.

Martín Aguirre Foto: Nahuel Arrué

Aguirre también enfatizó las dificultades macroeconómicas que atraviesa el país vecino: "Brasil tiene unos desafíos económicos muy grandes. Tiene 9% de déficit fiscal (...) y una tasa de endeudamiento de 84% del PBI". Explicó además que durante la campaña "el gobierno ha estado inyectando en el consumo apalancado para tratar de ganar las elecciones", por lo que estimó que "Lula va a tener que hacer algunas reformas nada más que para poder sobrevivir los próximos años; reformas fiscales incómodas", agravadas por el compromiso de gasto asociado a sus promesas de contención social.

Finalmente, en relación con las repercusiones locales en la política uruguaya y la figura del presidente Yamandú Orsi en la región, Aguirre sostuvo que el triunfo de la izquierda en Brasil representa "un alivio enorme" para el oficialismo. "Claramente para Orsi es una diferencia entre el día y la noche, entre quedar solo en la región y quedar con un aliado. Es un suspiro de alivio importantísimo", argumentó. Sin embargo, en referencia al vínculo multilateral y a las tensiones diplomáticas que pudieran surgir entre mandatarios de la región como Javier Milei y Lula da Silva, el director de El País recomendó cautela para el gobierno uruguayo: "Yo soy hincha de no ponerme la camiseta de ningún otro país (...). Uruguay podría intentar mediar, pero no creo que tengamos mucho para ganar y sí mucho para perder de meternos en esa dinámica".