Alegría y furia en Rio de Janeiro: la victoria de Lula y la derrota de Bolsonaro en la mirada de sus militantes

Lula logró romper con la historia en Brasil. No solo se convirtió en el presidente con más mandatos del país, también ganó en la segunda vuelta cuando había perdido la primera. En una jornada atípica, el domingo el Tribunal Electoral extendió dos horas el horario de votación hasta las 19 horas. Durante dos horas los militantes extendieron los nervios y la incertidumbre en una de las elecciones más reñidas de los últimos tiempos.

El ánimo de los votantes de Flávio Bolsonaro fue cambiando cuando comenzó el conteo. Hubo momentos de esperanza y alegría. En Barra de Tijuca, cerca de la casa de Jair Bolsonaro, varios militantes del Partido Liberal se juntaron para esperar los resultados. Finalmente con el 100% de los votos escrutados, Lula fue elegido presidente de Brasil por cuarta vez.

1 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 2 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 3 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 4 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 5 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 6 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 7 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 8 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 9 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 10 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 11 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 12 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 13 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 14 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 15 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro) 16 / 16: Militantes de Bolsonaro a la espera de los resultados que confirmarían la victoria de Lula. (Foto: Mateo Vázquez - Enviado a Rio de Janeiro)

Mientras tanto en el centro de Rio de Janeiro, miles de militantes del PT esperaban con calma el final del escrutinio. Pasadas las 21 horas del domingo, comenzaron los festejos. Lula había sido reelecto.