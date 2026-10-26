Temor en los mercados: el impacto financiero inmediato de la victoria de Lula en Brasil

La victoria de Lula da Silva en las elecciones en Brasil, imprevista según las encuestas previas, desató una ola de ventas de activos brasileños en los mercados internacionales, lo que anticipa una jornada de extrema volatilidad. Antes de que abriera la Bolsa local, el fondo EWZ, con acciones de las principales empresas del país y que cotiza en Estados Unidos, se desplomó hasta 26,74%, al tiempo que el real perdió más de 10% en los contratos de futuros negociados en Chicago. Esto demuestra que la derrota de Flávio Bolsonaro contradijo las expectativas de buena parte de los inversores.

El EWZ pasó de US$ 42,49 a US$ 31,20 en las negociaciones previas a la apertura estadounidense, lo que refleja la magnitud del impacto electoral en los mercados.

Mientras tanto, en el mercado de futuros, la depreciación de la moneda brasileña llevó la cotización implícita del dolar hasta unos 5,58 reales.

La Bolsa de Sao Paulo cuenta con un mecanismo de emergencia, conocido como circuit breaker, que suspende las negociaciones durante 30 minutos si el Ibovespa acumula una caída del 10 % respecto del cierre anterior. La última vez que se activó fue en marzo de 2020, durante el desplome global provocado por la pandemia.

El factor político detrás de la volatilidad financiera

El movimiento tiene una explicación que excede el resultado electoral. Durante las tres semanas posteriores a la primera vuelta, los grandes fondos de inversión habían apostado a una victoria de Flavio Bolsonaro y a un cambio de orientación económica. Esa expectativa había impulsado un fuerte repunte de los activos brasileños: el Ibovespa acumuló una ganancia de casi 7%, el real se apreció alrededor de 5% frente al dólar y el ETF EWZ avanzó más de 11%. La victoria de Lula obligó a los operadores a desarmar abruptamente esas posiciones.

Lula emocionado tras ser reelecto presidente Foto: AFP

La ola de ventas también golpeó a dos de las mayores compañías tecnológicas de América Latina. Las acciones de Nubank se desplomaban 25,99 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street, mientras que Mercado Libre retrocedía 13,27%. El banco digital brasileño aparece particularmente expuesto a un escenario de tasas de interés elevadas y deterioro del crédito. En el caso de Mercado Libre, la exposición es significativa: Brasil es, por amplio margen, su principal mercado, incluso por encima de la Argentina. En 2025, el país generó US$ 15.201 millones en ingresos netos e ingresos financieros, equivalentes al 52,6% de los US$ 28.893 millones facturados por el grupo. México representó el 22,4% y la Argentina, el 20,6%. Una desaceleración del consumo brasileño podría afectar sus operaciones, mientras que la depreciación del real reduciría el valor en dólares de los ingresos obtenidos en ese mercado.

La Nación/GDA

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