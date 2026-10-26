"La diferencia es muy fuerte": gobierno de Orsi destaca el triunfo de Lula y descarta polémica de Bolsonaro

El gobierno de Yamandú Orsi entiende que "la diferencia es muy fuerte" en las elecciones en Brasil entre el presidente, Lula da Silva, y su contrincante, Flávio Bolsonaro, y que no hay lugar para la polémica instalada por el senador opositor, que no reconoció la derrota y anunció que pedirá la nulidad de las elecciones.

Así lo expresó el canciller de la República, Mario Lubetkin, quien declaró en una entrevista radial que siente "felicidad porque otra democracia vivió una fiesta" en la región.

En diálogo con Informativo Sarandí (AM 690) dijo que hay "señales muy precisas en los números, en los resultados", y también destacó la "participación de tantos jóvenes", lo que "da el estímulo de pensar que estas democracias que hemos construido van a ser una cosa muy sólida porque la muchachada está entrando en la primera línea".

Consultado acerca de las quejas de Bolsonaro, Lubektin señaló que "Brasil es una democracia muy sólida, muy fuerte". "Hace unos años tuvo la desgracia de una intentona de golpe de Estado que lo resolvió democráticamente de la mejor forma", manifestó.

"Los números son muy fuertes, la diferencia es muy fuerte", expresó y agregó que "el reconocimiento internacional es neto, es claro, para quien triunfó".

Lula Da Silva votando en San Pablo. Foto: AFP.

"Orsi fue el primer presidente que saludó al presidente Lula unos minutos después del triunfo y antes de bajar a la conferencia de prensa", destacó el ministro de Relaciones Exteriores, pero en general en la región "la reacción fue extraordinaria y rápida".

Para Lubetkin, "no está planteado un proceso de polarización en la región" y tiene que haber "integración" porque "solos no salimos ninguno, entre todos podemos salir".

Con respecto a la relación entre Uruguay y Brasil, el canciller señaló que no iba a haber grandes diferencias si ganaba Bolsonaro: "Nosotros estábamos preparados para seguir manteniendo un desarrollo Estado a Estado, esa es una nuestra responsabilidad".

No obstante, "al haber trabajado desde el 1° de marzo del año pasado con el actual gobierno y teniendo ya planes muy intensos desde lo comercial, lo económico, lo infraestructural, los puentes, las fronteras, el Mercosur, la Celac y la elección del nuevo secretario general de la ONU", ya había un adelantamiento en caso de un triunfo de Lula, como finalmente ocurrió.

"Si hubiera llegado otro gobierno teníamos que empezar a entender dónde estaba la realidad para trabajar y cooperar. Ahora no vamos a perder ni un segundo", dijo y añadió que "los dos presidentes tienen una relación de amistad".

Qué pasó el domingo durante las elecciones en Brasil

Lula ganó este domingo la segunda vuelta de las elecciones con un 51,76% de los votos válidos, frente al 48,24% de Bolsonaro.

Apenas conocidos los resultados, Flávio Bolsonaro, que perdió por cuatro millones y medio de votos, manifestó que no reconoce los resultados y que pedirá la anulación de las elecciones por "la decisión de un juez de ampliar dos horas el horario de votación". Lula, en cambio, prometió "el mejor mandato que un presidente hizo jamás en este país".