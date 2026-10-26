"Fraude" y tensión: la reacción de los militantes de Flávio Bolsonaro en Río de Janeiro al perder con Lula el balotaje
Militantes del Partido Liberal y seguidores del senador Flávio Bolsonaro mostraron su enojo luego de conocidos los resultados del balotaje. Pedirán anular las elecciones.
Los militantes de Flávio Bolsonaro siguieron los resultados de las Elecciones 2026 de Brasil frente a la antigua residencia de Jair Bolsonaro en el barrio de Barra da Tijuca.
El número de militantes fue creciendo a medida que avanzaba el conteo de votos e incluso llegaron a celebrar cuando Bolsonaro pasó a Lula da Silva en el porcentaje de votos.
Tras el final del conteo, los militantes denunciaron y criticaron la postergación del cierre de mesas por problemas en distintos puntos del país. Así se vivió la derrota horas después de cerrados los circuitos.
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