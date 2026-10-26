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"Fraude" y tensión: la reacción de los militantes de Flávio Bolsonaro en Río de Janeiro al perder con Lula el balotaje

Militantes del Partido Liberal y seguidores del senador Flávio Bolsonaro mostraron su enojo luego de conocidos los resultados del balotaje. Pedirán anular las elecciones.

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Mateo Vázquez
Delfina Milder
Delfina Milder
26/10/2026, 06:54
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Mateo Vázquez
Delfina Milder
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26/10/2026, 06:54
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Los militantes de Flávio Bolsonaro siguieron los resultados de las Elecciones 2026 de Brasil frente a la antigua residencia de Jair Bolsonaro en el barrio de Barra da Tijuca.

El número de militantes fue creciendo a medida que avanzaba el conteo de votos e incluso llegaron a celebrar cuando Bolsonaro pasó a Lula da Silva en el porcentaje de votos.

Tras el final del conteo, los militantes denunciaron y criticaron la postergación del cierre de mesas por problemas en distintos puntos del país. Así se vivió la derrota horas después de cerrados los circuitos.

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