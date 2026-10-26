“Es quien debería dar el ejemplo”: IMM abrió expediente a su directora de Sumarios y edil denunció “impunidad”

La Intendencia de Montevideo abrió un expediente a su directora de Sumarios por presuntas irregularidades en la asistencia. Según surge de la información de la comuna, hubo 25 días, en un periodo de doce meses, en los que no quedó registro de que haya ido a trabajar ni tampoco explicación de por qué no lo hizo.

“Es quien debería dar el ejemplo frente a otros funcionarios”, cuestionó el edil blanco Eric Spektor que salió a denunciar la situación. Spektor adelantó que solicitará la comparecencia de la secretaria general Viviana Repetto en la Junta Departamental para que dé explicaciones.

En cambio, la propia funcionaria, Verónica Quebral, aseguró que se trata de omisiones de marca en solamente siete días –a diferencia de lo que dice el expediente– y que ya probó haber ido a trabajar los días cuestionados.

Quebral es una abogada que lleva 45 años trabajando en la intendencia. Desde 2017 dirige la Unidad de Sumarios aunque formalmente sigue figurando como interina.

Su oficina es justamente la que se encarga de las faltas disciplinarias de los funcionarios.

El cometido de esta unidad, según la propia web de la comuna, es “instruir y dictaminar en los sumarios e investigaciones administrativas dispuestos por el Intendente e informar en materia disciplinaria”.

Dentro de la escala salarial de la intendencia, el cargo de directora de Sumarios está en el Grado SIR 19. De acuerdo a esta escala, si Quebral cumple con una jornada de ocho horas –como aparece en el expediente– le corresponde un salario de $228.745 nominales. Esto sin contar todas las compensaciones que tienen los funcionarios de la intendencia.

Lo que dice el expediente

En el expediente, según constató El País, aparecen varias presuntas irregularidades de la funcionaria.

En primer lugar, se detectó que en 25 días, entre abril de 2025 y marzo de 2026, no hay registro de que haya concurrido a trabajar. En las planillas de la comuna, en el apartado de las “incidencias” donde debería aparecer el motivo, no consta ninguna explicación en estos casos.

Las anomalías se registraron en siete meses.

El mes de abril de 2025 tuvo 16 días laborales y en 10 de esos no se registró la presencia de Quebral en la intendencia.

En mayo y junio esa situación se repitió una vez en cada mes.

Luego, en agosto de ese año, hubo tres días donde no se observa registro de que haya ido a trabajar. En el mes de noviembre eso sucedió cuatro veces.

En 2026 la conducta se repitió. En febrero de este año, hay cinco días en los que aparece que no fue a trabajar. En marzo volvió a pasar una vez.

Aunque en estos 25 casos no aparece una explicación de la presunta inasistencia, hubo otros días donde no fue a trabajar y aparece que se debió a una “licencia médica” o una “licencia anual”.

Pero además, en todos estos meses, las veces en las que hay constancia de que la directora de Sumarios fue a trabajar, no aparece nunca que haya marcado su ingreso. Es decir, en el apartado de “marcas” de las planillas solo se ve la hora en la que se fue de la intendencia.

“Impunidad importante”

Además de cuestionar que esta situación se dé justamente con la directora de Sumarios, el edil blanco Eric Spektor apuntó contra el superior de ella, el director de la Asesoría Jurídica, Álvaro Richino.

Spektor cuestionó que el expediente se inició en julio, que hasta el día de hoy no haya tenido avances y que la funcionaria no haya sido sancionada.

“Lo que llama la atención es cómo un expediente no tuvo curso durante tres meses desde que se generó”, dijo a El País. “Acá hay una omisión en dejar descansar este expediente. Hay una intención del Dr Álvaro Richino de que esto pase desapercibido”, aseguró.

“Desconocemos el motivo y por eso convocaremos a la secretaria general a la Junta”, dijo Spektor.

La Asesoría Jurídica depende de la Secretaría General que encabeza Viviana Repetto.

Ciclo de charlas de inLAB, el Laboratorio de Innovación Pública de la IM, 1.º de diciembre de 2025 Intendencia de Montevideo

El edil blanco entiende que este caso refleja el funcionamiento de la intendencia bajo la administración frenteamplista.

“Es notoriamente una mala costumbre de 40 años en el gobierno de la ciudad, que los llevan a manejarse con un grado de impunidad importante”, concluyó.

Ante una consulta de El País, fuentes de la intendencia se limitaron a decir que el expediente fue iniciado por el propio Richino.

Añadieron que en el caso de que haya habido demoras con el tratamiento puede deberse a que el director estuvo 20 días sin trabajar por una neumonía.

La versión de la funcionaria

Finalmente, El País consultó a la propia directora de Sumarios, Verónica Quebral, quien le restó magnitud a las presuntas irregularidades: dijo que se trata solamente de siete omisiones de marca (aunque el expediente diga algo distinto).

Además aseguró haber probado que fue a trabajar todos los días a los que apunta la investigación.

“Efectivamente se creó un expediente respecto a presuntas inconsistencias en mis registros de asistencia. Se trata de siete omisiones de marca en un periodo de un año y medio”, dijo la funcionaria en un mensaje escrito.

“Se me dio vista de las actuaciones y evacué la misma, probando, a mi criterio, que los días mencionados en el expediente concurrí a trabajar, como lo hago desde hace 45 años”, dijo Quebral. “Digo a mi criterio, ya que el expediente está para decisión de la superioridad”, añadió.

“En definitiva los extremos mencionados en el informe del que se me dio vista, han sido respondidos detalladamente en mi escrito”, subrayó.