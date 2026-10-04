Aprobación de Mario Bergara en la IMM mejoró levemente, pero sigue en saldo negativo

La aprobación del intendente de Montevideo, Mario Bergara, mejoró levemente, pero el saldo sigue siendo negativo a un año de haber asumido.

La última medición del Monitor de Opinión Pública de la intendencia, que contrata con este fin a Equipos Consultores, se hizo entre el 11 y el 31 de agosto de este año.

Respecto a la gestión del intendente, muestra una aprobación de 32% y una desaprobación del 46%. Si bien la visión positiva subió cinco puntos desde junio, la negativa creció tres. El saldo pasó de -16 a -14.

Por otro lado, los que no aprueban ni desaprueban, que eran un 26% en junio, bajaron a un 17% en agosto. Los que no saben, no contestan, pasaron de un 4% a un 5%.

La visión de la ciudadanía sobre Bergara empezó a caer sostenidamente apenas empezó su administración. Para noviembre de 2025, cinco meses después de haber asumido, ya estaba en saldo negativo.

La situación continuó empeorando para el seregnista, hasta que la encuesta de junio de 2026 logró revertir la tendencia y el saldo mejoró diez puntos.

El descenso en la desaprobación de Bergara en aquella ocasión coincidió con el hecho de que su nuevo sistema de recolección de basura (con contenedores intradomiciliarios e intraprediales) estaba dando resultado en los barrios donde se implementó.

Además de lo que mostró una encuesta realizada específicamente en esas zonas, la medición general de Equipos implicaba una buena noticia también.

Limpieza y tránsito

El saldo sobre limpieza (uno de los ítems peor evaluados por la ciudadanía junto al tránsito) había pasado de -60 en abril a -45 en junio. Ahora, en agosto, tuvo también una pequeña mejoría y quedó en -41. Específicamente, la aprobación subió cuatro puntos y quedó en 20%, mientras que la desaprobación se mantuvo en 61%.

El tránsito mantuvo la misma aprobación de 18%, pero la desaprobación bajó dos puntos y quedó en 55%. El saldo es de -37.

En cuanto al funcionamiento general de la comuna, el balance se mantuvo similar: la desaprobación subió de 51% a 52% y la aprobación pasó de 27% a 29%.