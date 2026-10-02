"No representan una izquierda democrática": Bergara adhirió a carta en apoyo a la soberanía de Nicaragua

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, suscribió a una carta publicada por el expresidente de Chile Gabriel Boric, en la que se hace un llamado a recuperar la soberanía de Nicaragua, país gobernado por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. El jerarca comunal es el único dirigente político uruguayo que hasta ahora ha manifestado su apoyo a la misiva.

Según se desprende de la declaración- que está firmada por representantes de varios países del continente y España- el exilio de nicaragüenses, así como la persecución de opositores y la "consolidación" del poder de Ortega y Murillo "no representan los principios de una izquierda democrática". En ese sentido, aseguran que "defender" la soberanía del país centroamericano "significa defender el derecho de su pueblo a expresarse, organizarse y decidir libremente su futuro".

En la misiva, titulada "Autodeterminación y soberanía para Nicaragua", se hace referencia a la derrota de la "dictadura dinástica" de los Somoza perpetrada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en 1979. "La Revolución Sandinista se convirtió entonces en una referencia para quienes defendían el derecho de los pueblos a decidir su propio destino y sostenían que la justicia social era inseparable de la libertad", señalan.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saludando durante un evento para conmemorar el 47 aniversario de la Revolución Nicaragüense en Managua. Foto: CESAR PEREZ/AFP fotos

El quiebre con la Revolución Sandinista

Añaden que luego de que el FSLN perdiera las elecciones en 1990, "el gobierno reconoció el resultado y entregó el poder". Sin embargo, detallan que en "la historia posterior", el movimiento "se fue alejando progresivamente de los principios que inspiraron la Revolución Sandinista", mediante acuerdos con "élites políticas corruptas, reformas electorales y una progresiva subordinación de instituciones del Estado al control partidario", algo que debilitó los "contrapesos democráticos".

"Daniel Ortega regresó a la presidencia en 2007 y, rápidamente, las instituciones electorales, judiciales y políticas fueron perdiendo su independencia, mientras las condiciones para una competencia política libre y plural se reducían", critica la carta.

Tras el inicio de las protestas en 2018 y su respuesta gubernamental que dejó 355 muertos y "abrió un nuevo ciclo de persecución política", la represión "ha transformado profundamente la vida cotidiana de Nicaragua".

"Más de cinco mil organizaciones de la sociedad civil han sido ilegalizadas; universidades y medios de comunicación han sido clausurados o confiscados; movimientos feministas, campesinos y sociales han sido perseguidos; comunidades indígenas y afrodescendientes continúan expuestas a graves violaciones de sus derechos; y partidos políticos han sido eliminados", añaden.

Los copresidentes y matrimonio Daniel Ortega y Rosario Murillo celebran el 47 aniversario de la victoria de la revolución sandinista. Foto: AFP

Denuncias por persecución política y erosión institucional

Además, señalan que las últimas reformas constitucionales "han profundizado la concentración del poder". "Daniel Ortega y Rosario Murillo han institucionalizado una copresidencia con amplias facultades sobre el Estado, mientras sus hijos y otros integrantes de la familia ocupan posiciones crecientes de poder e influencia", subrayan.

Los firmantes apuntan a que los movimientos de izquierda del continente tienen "una responsabilidad particular frente a esta realidad". En ese sentido, entienden que "las banderas" de [Augusto Nicolás Calderón] Sandino, así como las de la Revolución Sandinista "no pueden utilizarse para justificar aquello contra lo que generaciones de nicaragüenses lucharon".

Al finalizar la carta, piden la liberación de las personas presas "por razones políticas, el restablecimiento de las libertades públicas y los derechos ciudadanos", así como la creación "de las condiciones necesarias para que las y los nicaragüenses puedan organizarse".

"No pedimos que nadie decida por Nicaragua. Pedimos precisamente lo contrario, que sea el pueblo nicaragüense quien decida su futuro", concluye la misiva.

Ortega: el dictador mantiene la represión sobre sus opositores. Foto: EFE

La Intendencia de Montevideo (IMM) le entregó las llaves de la ciudad a Daniel Ortega en mayo de 2008, durante la gestión del entonces intendente Ricardo Ehrlich. Blancos y colorados han solicitado en más de una oportunidad que se retire este reconocimiento.