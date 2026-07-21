"No volverá a haber elecciones": Ortega se aferra al gobierno y anuncia leyes para contener a la oposición

El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi dos décadas, descartó cualquier posibilidad de elecciones libres. “Que se olviden, aquí (en Nicaragua) no volverán a haber elecciones para que por ahí intenten ellos (la oposición) atrapar el gobierno”, declaró Ortega en un acto por el 47° aniversario de la revolución sandinista, celebrado el domingo en Managua. Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió en 2007. Desde entones ejerce el poder con su esposa Rosario Murillo.

Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre próximo, pero hace año y medio una reforma constitucional amplió el mandato presidencial de cinco a seis años, por lo que los comicios deberían realizarse en noviembre de 2027. Ortega y Murillo gobiernan Nicaragua con poder absoluto, sobre todo tras las protestas populares de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

Los opositores fueron encarcelados o forzados al exilio, despojados de sus nacionalidad y bienes, así como periodistas, intelectuales y religiosos críticos del régimen. Miles de nicaragüense viven refugiados en Costa Rica, España y Estados Unidos. Movimientos de la oposición en el exilio han expresado esperanza de que la presión internacional logre una transición o comicios libres en Nicaragua.

“Ellos vienen conspirando (...) buscando cómo organizar partidos para que en una elección que ellos suponen, entonces que esos partidos ganen las elecciones”, afirmó Ortega. Sin embargo, “aquí se acabó la historia de que los partidos puestos por los yanquis (Estados Unidos) volverán a llegar al gobierno, jamás, jamás, jamás”, añadió el dictador.

La copresidenta nicaragüense Rosario Murillo y al presidente Daniel Ortega en el aniversario del Ejército Nacional. Foto: AFP

Ortega adelantó que serán aprobadas leyes para frenar a la oposición. “Hay que hacer las leyes que les pongan un muro, un bloque a los golpistas, a los vendepatrias, y que por mucha plata que les den los yanquis, no podrán” llegar al poder, afirmó.

En febrero de 2025 entró en vigor en Nicaragua una reforma de la Constitución que anuló la independencia de poderes y otorgó poder total a Ortega y Murillo, cuyo rango fue elevado de vicepresidenta a copresidenta.lu

El dictador llevaba dos meses sin aparecer en público. Al acto de este domingo llegó manejando un auto. En los últimos meses se le había visto en actos públicos con dificultad para caminar. Opositores aseguran que Murillo realiza una purga interna en todas las instituciones del Estado ante un eventual fallecimiento de Ortega, quien sufre lupus e insuficiencia renal.

Ambos acusan a la oposición de “traición a la patria” y de buscar dar un golpe de Estado, como en las masivas protestas de 2018. También culpan a los organismos internacionales, que los acusan de graves violaciones de derechos humanos, de “injerencistas” y “mentirosos”.

Un hombre descansa frente a un muro pintado con un graffiti del líder de Nicaragua. Foto: AFP

Ortega surgió como guerrillero del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que derrocó en julio de 1979 a la dictadura de 42 años de la familia Somoza.

Ortega se ha quitado “una máscara más” tras proclamar que no se volverán a celebrar elecciones generales, denunció ayer lunes el dirigente opositor nicaragüense Juan Sebastián Chamorro.

Hace tres años Chamorro fue uno de los 222 presos políticos que fueron desterrados a Estados Unidos, y privado de su nacionalidad nicaraguense y sus bienes.

Para Chamorro, Ortega quiere convertir a Nicaragua en un país de partido único como China, Corea del Norte y Cuba, porque a juicio del dictador las organizaciones políticas “dividen a las sociedades”. AFP, EFE