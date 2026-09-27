Reforma del transporte: para paliar impacto en los comerciantes, blancos entregarán medidas a Orsi y Bergara

La reforma del transporte, que en este momento se encuentra en la etapa del diseño presupuestal, pero que se apronta a iniciar las obras a mediados del año que viene, tendrá impactos en múltiples planos en toda la zona metropolitana, y en particular en varios puntos de Montevideo. Una de las áreas que será particularmente afectada, como saben todos los actores del sistema, es la de los comercios de las principales avenidas que serán intervenidas, como por ejemplo 18 de Julio y 8 de Octubre, los que verán resentida su actividad mientras duran los trabajos.

Con el objetivo de que se atienda esta situación, el senador nacionalista Martín Lema presentará este lunes al gobierno de Yamandú Orsi y a la Intendencia de Montevideo que lidera Mario Bergara un documento con propuestas concretas.

Render que mostró la Intendencia de Montevideo de cómo quedaría 8 de Octubre con los ómnibus BRT Foto: Intendencia de Montevideo

Allí se subraya que el perjuicio económico para los comerciantes existe y que fue admitido por las autoridades. Por ende, se adelanta, lo que se busca con estos planteos es evitar la improvisación que, a su juicio, ya está ocurriendo con este tema. “La mejor forma de corregir la improvisación es anticiparse”, se afirma en el texto.

Entre las medidas propuestas, el dirigente del Partido Nacional plantea que se bonifique la tarifa eléctrica de los comerciantes, quienes a pesar de ver mermadas sus ventas deberán igualmente enfrentar costos fijos que, como el de UTE, se mantendrán invariables. También se propone que se exoneren los tributos departamentales, como la tarifa de saneamiento, la contribución inmobiliaria y aquellos vinculados al inmueble o a la actividad comercial.

Asimismo, el documento recomienda que se proteja el empleo con beneficios adicionales para aquellas empresas afectadas que mantengan su plantilla de trabajadores durante el período de obra.

Se sugiere también que, como la actividad comercial se resentirá inevitablemente, se transforme ese problema en una oportunidad y se faciliten trámites pendientes vinculados a los locales. Algo similar se propone para los procedimientos de regularización ante Bomberos, donde también se recomienda la exoneración del pago de tasas.