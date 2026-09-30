Mario Bergara sigue entre los intendentes peor evaluados de Latinoamérica, según nuevo estudio
El jefe de la comuna de Montevideo ocupa el puesto 14 de 18 en la encuesta de CB Global Data. Solo un tercio de los consultados tiene una valoración positiva.
El intendente de Montevideo, Mario Bergara, continúa en el grupo de "los seis peores" evaluados entre entre 18 jefes comunales de capitales de Latinoamérica incluidos en una nueva encuesta de opinión pública de CB Global Data.
Bergara ocupa el puesto 14, con un 33,1% de imagen positiva y un 63,9% de imagen negativa, según una encuesta realizada a 886 personas en Montevideo entre el 21 y el 25 de setiembre. El estudio tiene un margen de error de 3,3 puntos porcentuales.
En detalle, Bergara tiene 17,5% de muy buena imagen, 15,6% de buena, 17,5% de mala, 46,4% de muy mala y 3,% no sabe o no contesta. El 33,1% de valoraciones positivas representa estabilidad con respecto al estudio de agosto, que indicaba 33,2%.
La encuesta señala que "los tres alcaldes capitalinos mejor valorados por sus ciudadanos son Carolina Mejía (Santo Domingo, República Dominicana), quien encabeza la medición con un 57,5% de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Mayer Mizrachi (Panamá) con un 53,0%; y completa el podio Mario Durán (San Salvador, El Salvador) con un 48,1% de aprobación".
"En el otro extremo del ranking, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son César Dockweiler (La Paz, Bolivia), quien se posiciona en el último lugar con un 22,2% de imagen positiva; seguido por Carmen Meléndez (Caracas, Venezuela) con un 24,7%; y Ricardo Quiñonez (Guatemala) con un 26,7% de aprobación entre sus ciudadanos", añade el resumen ejecutivo.
|Intendente
|Ciudad
|Porcentaje de valoraciones positivas
|Carolina Mejía
|Santo Domingo
|57,7
|Mayer Mizrachi
|Panamá
|53
|Mario Durán
|San Salvador
|48,1
|Jorge Macri
|Buenos Aires
|47,8
|Carlos Fernando Galán
|Bogotá
|45,5
|Renzo Reggiardo
|Lima
|44,1
|Reyna Rueda
|Managua
|43,2
|Clara Brugada
|México DF
|42,4
|Diego Miranda
|San José
|38
|Celina Leão
|Brasilia
|37,1
|Mario Desbordes
|Santiago
|35,9
|Juan Diego Zelaya
|Tegucigalpa
|34,4
|Pabel Muñoz
|Quito
|34,2
|Mario Bergara
|Montevideo
|33,1
|Luis Bello
|Asunción
|30,5
|Ricardo Quiñonez
|Guatemala
|26,7
|Carmen Meléndez
|Caracas
|24,7
|César Dockweiler
|La Paz
|22,2
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