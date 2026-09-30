Tras el caso Leiva, Orsi dijo que "preocupa el tema de los ñoquis" pero llamó a "no perder el foco"

El presidente de la República, Yamandú Orsi, hizo referencia este miércoles al caso de la condena por lavado de activos de Pablo Leiva, asesor del edil de Montevideo Gonzalo Gómez quien, de acuerdo a declaraciones del curul, tenía un salario de $ 52.000 y no realizaba tareas. El mandatario señaló que "los ñoquis preocupan", aunque llamó a "no perder el foco".

"Creo que hay que revisar [la situación de los ediles], es preocupante, pero no perdamos de vista el eje de cómo empezó esto", remarcó Orsi en una rueda de prensa tras el acto de colocación de la piedra fundamental de la nueva planta potabilizadora de Aguas Corrientes, en Canelones.

Según explicó el mandatario, una de sus preocupaciones es "cómo estamos tomando el tema". "No es un tema de los ediles y los pases en comisión, por supuesto que preocupa y los ñoquis preocupan, pero acá estamos hablando de narcotráfico y venta de pasta base, que está destruyendo a las familias y a los jóvenes de nuestro país", aseveró.

En esa línea, llamó a "no perder el foco" y que el narcotráfico le preocupa "muchísimo más". "Acá se está rompiendo a la gente con ese veneno que es la pasta base y no lo tomemos tan a la ligera como que es un problema de ediles", añadió. Asimismo, felicitó a quienes participaron de la Operación Trazador (procedimiento que resultó con la condena de Leiva).

Orsi detalló que ha mantenido conversaciones con autoridades del Ministerio del Interior ya que "acá vamos a algo mucho más grave y embromado", que es que "la gurisada nuestra se está haciendo pedazos con un veneno".

Yamandú Orsi Foto: Leonardo Mainé

Por otro lado, dijo que "siempre hay que discutir" el financiamiento de los partidos políticos. "Estoy siempre dispuesto a ver por qué siempre nos falta algo, es un tema que está siempre sobre la mesa", apuntó.

Fiscal de Lavado abre una investigación por el caso de Pablo Leiva

El fiscal especializado en Lavado de Activos, Enrique Rodríguez, resolvió abrir una investigación a partir de la información surgida del caso de Pablo Leiva, exasesor del edil nacionalista Gonzalo Gómez condenado en el marco de la Operación Trazador. Fuentes del caso confirmaron a El País que Rodríguez tomó la decisión luego de recibir elementos sobre los movimientos de dinero vinculados al condenado.

La resolución se adoptó después de que el fiscal mantuviera el pasado lunes una reunión con efectivos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, según informó La Diaria y confirmó El País. En esa instancia le transmitieron información sobre el circuito utilizado para mover dinero proveniente del narcotráfico. La investigación apuntará ahora a profundizar el recorrido de esos fondos y las operaciones realizadas a través de casas de cambio y locales de cobranza.

Fiscal Enrique Rodríguez. Foto: Archivo El País

Entre los puntos que quedaron bajo la lupa aparece un local de cobranzas propiedad de la esposa del dirigente nacionalista y actual director de la Administración Nacional de Puertos Jorge Gandini, al que Leiva concurría habitualmente. Gandini sostuvo públicamente que el condenado únicamente acudía al comercio a pagar facturas —entre ellas obligaciones de dos empresas constructoras— y negó que allí se realizaran maniobras de lavado. También se puso a disposición de la Fiscalía.