IMM presentó proyecto de ley para sancionar ruidos molestos de motos y matrículas no identificables

La Intendencia de Montevideo (IMM) envió a la Junta Departamental un proyecto de ley que propone medidas más severas ante infracciones de tránsito como matrículas adulteradas y ruidos molestos. La iniciativa faculta a la comuna capitalina a retirar vehículos de la vía pública ante estos tipos de faltas y a los que cuenten con deudas por multas de tránsito que superen su valor de aforo en los últimos cinco años.

Según se detalla en el proyecto, del que dio cuenta El Observador, y al que accedió El País, la IMM a través de su departamento de Movilidad entiende es "necesario" que se establezca un nuevo marco regulatorio que incluya sanciones más severas al incumplimiento "de algunas de las obligaciones derivadas del actual régimen sancionatorio". En ese sentido, subrayan que se ha constatado de forma reiterada "la circulación y permanencia en la vía pública de vehículos" que tienen matrículas adulteradas, ocultas, ausentes o con mecanismos que no permiten que sean identificadas.

Al mismo tiempo, hacen referencia a la "emisión de ruidos molestos" de los autos y particularmente de motocicletas, problemática que "se ha incrementado en los últimos años", detallan. Además, apuntan a la existencia de vehículos que registran deudas "que superan ampliamente su valor de aforo Sucive (Sistema Único de Cobros de Ingresos Vehiculares) desmotivando el pago de multas".

Fachada del Palacio Municipal, edificio sede de la Intendencia de Montevideo. Foto: Leonardo Mainé

Cómo procedería la IMM ante una infracción

Según se detalla en el proyecto, una vez que se constate alguna infracción de estas características, la IMM "procederá al retiro de circulación del vehículo automotor", que será trasladado a depósitos de la comuna departamental, hasta que el titular del transporte inscrito en el Sucive "proceda su regularización y retiro".

"Para el retiro del vehículo su titular deberá acreditar ser titular del mismo, ser titular de un Permiso Nacional de Conducir a su nombre que lo habilite a circular, así como contar con las exigencias que la ley nacional y departamental y sus respectivas reglamentaciones exigen para circular con el vehículo en forma segura", añade el documento.

Sin embargo, el vehículo deberá ser sometido a una inspección técnica por parte de la división de Tránsito de la IMM que determinará "si el mismo se encuentra apto para la circulación en vía pública". En caso de que no se cumplan estas exigencias, la IMM "podrá aplicar" su venta en una subasta pública.