Quedaron sin efecto las multas por exceso de velocidad en tramos de rutas nacionales sin radares pedagógicos

Mientras el Parlamento debate la obligatoriedad de los radares pedagógicos para que se puedan aplicar multas en rutas nacionales, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry afirmó que las multas de tránsito registradas en lugares donde todavía no se instalaron esos controles de velocidad "no se están haciendo efectivas”. También lo confirmó la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), además de criticar el abordaje que se le está dando al asunto.

Desde 2023, es obligatorio que los radares del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) estén acompañados por radares pedagógicos que adviertan a los conductores de la velocidad a la que deben transitar. De no contar con uno, no se pueden efectivizar las multas emitidas por dichos radares.

El MTOP tenía hasta el 30 de junio para instalar los dispositivos junto a los radares de control de velocidad. Desde que se venció ese plazo, los radares que no están acompañados por radares pedagógicos no pueden emitir multas.

"Se están colocando en algunos puntos críticos los radares pedagógicos, más allá de que entendemos que, desde el punto de vista económico y técnico, son ineficientes. Mientras tanto, no se están haciendo efectivas las multas" de los radares que no cuentan con ese dispositivo extra, señaló Etcheverry en una comparecencia ante la comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Senadores.

Por su parte, el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, indicó: "La ley, lo que establece al día de hoy, es que un radar que esté en jurisdicción nacional —no los de las intendencias— y no cuente con un radar pedagógico, la multa no se puede efectivizar".

Radares de control de velocidad. Foto: Ricardo Figueredo

El jerarca además criticó la "banalidad" con la que se maneja un tema relacionado a la "principal causa de muerte del Uruguay".

"Que se agarren estos temas con la liviandad que se abordan me parece que le hace muy mal al país, y eso es lo que uno se pone a discutir mucho", sentenció Metediera.

Radares fiscalizadores en funcionamiento y su impacto en siniestros de tránsito

Por su lado, el director nacional de Vialidad, Federico Magnone, informó que actualmente hay 124 radares fiscalizadores —no los pedagógicos— instalados y que en 2025 se registraron 220.004 infracciones, que implicó una recaudación $ 1.219 millones.

En ese sentido, explicó que la instalación de los radares se realizó luego de un estudio conjunto entre varias instituciones, en el cual “se definieron, con criterios objetivos, cuáles iban a ser —en ese momento— los 200 lugares para instalar puntos de fiscalización electrónica. En principio se instalaron 112; después se frenó, y ahora tenemos 124”, señaló.

Magnone argumentó que hubo una “baja en siniestros fatales en donde están instalados los puntos del 53 %”, en base a un estudio de 2025 publicado por la Unasev.

Radares en Maldonado. Foto: Intendencia de Maldonado.

No obstante, el jerarca sostuvo que el objetivo del ministerio “no es recaudar” y expresó su deseo de que “ojalá la recaudación fuera cero”, porque implicaría que la “política de instalación sería un éxito”.