El MTOP aseguró que extenderá el plazo para recoger "opiniones, dudas y críticas" sobre la reforma del transporte

Mientras el gobierno se encuentra a la espera de que se complete el proceso de "diseño conceptual" de la reforma del transporte metropolitano, la cartera que lidera Lucía Etcheverry continúa recogiendo propuestas y opiniones sobre uno de los cambios más importantes que tendrá la iniciativa en las próximas décadas. Este tema, al mismo tiempo, es objeto de controversia política, ya que la oposición reclama mayor transparencia e incluso señala contradicciones en esta etapa.

De hecho, que exista un plazo extra específico para recibir propuestas de la sociedad civil fue un reclamo transmitido por el senador nacionalista Martín Lema, y el Ministerio de Transporte (MTOP) respondió en las últimas horas —en un breve informe al que accedió El País— que desde hace meses se está trabajando en coordinación con las dos intendencias involucradas y con el resto de los actores.

Las obras, según se comprometió el presidente Yamandú Orsi, estarán prontas para 2029 e implicarán la incorporación de ómnibus biarticulados, de más de 200 pasajeros, que recorrerán con carriles exclusivos dos grandes troncales: desde El Pinar hasta Ciudad Vieja a través de Giannattasio, Avenida Italia y 18 de Julio, y desde Zonamerica hasta Ciudad Vieja por Camino Maldonado, 8 de Octubre y 18 de Julio.

Entre los encuentros mantenidos en estos meses —al margen de la definición tomada respecto de la no realización del túnel por 18 de Julio, tal como finalmente comunicó Orsi a fines de marzo— participaron, de acuerdo al MTOP, "distintos colectivos interesados en conocer y opinar acerca de la propuesta de proyecto tales como Grupo Centro, Comerciantes de Ciudad de la Costa, Sociedad de Arquitectos del Uruguay, Coordinadora de Usuarios de Transporte Público, Ciudad Abierta, Foro Ciudadano, Defensoría del Vecino, y vecinos y municipios que nos hacen llegar sus consultas y opiniones al respecto".

Y "a la fecha" esto continúa bajo la órbita de la Agencia del Sistema de Transporte Metropolitano. Pero se agrega: "El proyecto está en etapa de elaboración, por lo que se continúan recogiendo opiniones, dudas, críticas y aportes que, como ante toda iniciativa de transporte, surgen entre el público usuario, residentes y sectores de la vida comercial que apuestan a un buen servicio para mejorar su actividad y su calidad de vida".

"La participación —se sostiene a continuación— está en curso y seguramente continúe más allá de los 45 días solicitados, porque el éxito del proyecto va de la mano con recoger e incorporar los aspectos más sensibles y sentidos que la población exige para contar con un transporte de mayor calidad".

Esta respuesta no conformó al senador Lema, quien aseguró a El País que, pese a que la cartera habla de "diálogo, intercambio y participación, hasta el momento no se ha generado un ámbito formal, abierto y transparente en el que las distintas organizaciones puedan acceder a la información disponible, presentar alternativas y discutirlas seriamente antes de que se adopten las decisiones fundamentales".

El legislador también consignó que ha habido "dificultades para acceder a la información de los proyectos en estudio" y que el plazo solicitado fue para que "organizaciones e instituciones pudieran formular preguntas, realizar sugerencias y presentar propuestas al ministerio".

Asimismo, el senador se preguntó, luego de remarcar lo que a su entender es una "contradicción difícil de explicar": "Si el proyecto todavía está en elaboración y se siguen recogiendo opiniones, dudas, críticas y aportes, ¿por qué no institucionalizar ese intercambio y asegurar que todas las organizaciones que tienen propuestas concretas puedan presentarlas y discutirlas antes de que el modelo quede definido?".