Nuevo corte de tránsito para Avenida de las Américas: en qué horario será y dónde habrá desvíos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas ( MTOP ) volvió a informar sobre un corte de tránsito en la Avenida de las Américas programado para este miércoles 9 de setiembre, en línea con su proyecto de mejora de accesos hacia el este.

Al igual que la semana pasada, entre las 11:00 y las 14:00 horas serán interrumpidas ambas sendas entre Avenida a la Playa y la rotonda de Avenida de las Américas y ruta 101, frente al “aeropuerto viejo".

Desvíos

La Policía Caminera y la Intendencia de Canelones desviará los vehículos por Avenida a la Playa - Avenida Wilson Ferreira Aldunate - Rotonda Aeropuerto Viejo.

Habrá cartelería digital para avisar sobre las alternativas de tránsito en varias intersecciones de Avenida de las Américas y Avenida Giannattasio, Rambla Tomas Berreta y Rafael Barradas, Ruta Interbalnearia y Avenida Giannattasio.

Por otro lado, las líneas de ómnibus serán desviadas por Avenida a la Playa - Avenida Wilson Ferreira Aldunate - Avenida Racine - Avenida de las Américas.

La parada de ómnibus de Avda. de las Américas y Racine en sentido al aeropuerto será trasladada 150 metros, mientras que la orientada hacia Montevideo permanecerá igual.

Parque Roosevelt

Las afectaciones también se extenderán hasta el acceso personal del Parque Roosevelt, que estará restringido en los primeros 150 metros. El camino estará señalizado y será supervisado por el personal.

Parque Roosevelt. Foto: Archivo El País.

El MTOP recordó que, en línea con el Plan de Mitigación Ambiental, se plantarán dos árboles por cada ejemplar retirado en las obras de esta zona.

En concreto, esta semana se plantarán en el Parque unos 100 árboles; 50 cipreses calvos, 25 patas de vaca (nativa) y 25 robles.