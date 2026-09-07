Se acerca un feriado no laborable en Uruguay: cuándo es y qué trabajadores tendrán el día libre

Un nuevo feriado no laborable pago regirá este viernes 11 de setiembre para un amplio grupo de trabajadores del sector sanitario privado en todo Uruguay. La jornada, dispuesta por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para conmemorar el Día del Trabajador de la Salud y el Día del Trabajador del Servicio de Acompañantes, alcanzará al personal de mutualistas, empresas de asistencia y servicios de traslados sin asistencia médica.

Esta jornada especial abarca formalmente a los empleados comprendidos dentro del grupo 15 de los Consejos de Salarios. Específicamente, la medida comprende a los subgrupos de salud general, servicios de acompañantes y ambulancias dedicadas al traslado de pacientes sin asistencia.

El marco legal que ampara este beneficio responde a las disposiciones fijadas por el decreto N° 258/987, lo resuelto en la Quinta Ronda de Consejos de Salarios de 2012 y el decreto N° 586/005.

¿Cómo se cobra el feriado no laborable del 11 de setiembre?

Al tratarse de un feriado no laborable pago, la normativa vigente contempla esquemas específicos de liquidación según si la persona debe prestar funciones o no. Para los funcionarios que disfruten de su día libre, el cobro del sueldo se mantendrá habitual sin sufrir ningún tipo de descuento.

Por el contrario, el artículo 18 de la ley N° 12.590 establece que quienes desempeñen tareas operativas durante la fecha deben recibir una remuneración doble. Este criterio financiero es idéntico al que aplica habitualmente para los asuetos del 1º de enero, 1º de mayo, 25 de agosto y 25 de diciembre.

Persona contando billetes de $ 1.000. Foto: Archivo El País.

Desde la cartera de Estado detallaron el mecanismo exacto para calcular este importe adicional en el caso de los trabajadores mensuales. Aquellos que deban concurrir a sus puestos de trabajo cobrarán el haber completo del mes más un día extra de sueldo, un monto que surge de dividir el salario habitual entre 30.

Próximos feriados en el calendario de Uruguay

Tras esta conmemoración de carácter sectorial, el resto de la población deberá esperar hasta el mes próximo para contar con una jornada festiva a nivel general. El próximo feriado en Uruguay tendrá lugar el domingo 12 de octubre, cuando se conmemore el Día de la Raza.

A diferencia del asueto correspondiente al sector salud, la fecha de octubre reviste el carácter de feriado laborable ordinario. Dicha efeméride evoca la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492, un hito histórico conocido en décadas anteriores como el Descubrimiento de América, denominación que paulatinamente ha caído en desuso para dar paso a conceptos vinculados a la diversidad cultural.

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.