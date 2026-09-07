El significado de regalar flores amarillas cada 21 de setiembre y cómo una serie argentina inspiró esta tradición

La costumbre de obsequiar flores amarillas cada 21 de setiembre se consolidó en los últimos años como un hecho recurrente durante la llegada de la primavera en distintas partes de la región.

Impulsado por redes sociales como TikTok, este gesto se ha popularizado nuevamente entre parejas, amigos y familias como una forma de expresar afecto, buenos deseos y celebrar el inicio de la nueva estación.

El verdadero origen de esta práctica, y su particular significado en el Río de la Plata, se remonta a una reconocida serie de televisión argentina llamada Floricienta, emitida en 2004 y protagonizada por Florencia Bertotti.

A partir de la popularidad adoptada por la canción "Flores amarillas", y de una célebre escena en la que el personaje principal recibe un ramo de este color, el concepto quedó grabado en gran parte de la cultura rioplatense, que años más tarde resurgió gracias a la tendencia en las plataformas digitales.

Mano sosteniendo un flor amarilla. Foto: Canva.

Por qué el color amarillo se relaciona con el afecto y la primavera

En términos de simbología, las especies de tonos amarillos suelen vincularse con la energía, el optimismo, la vitalidad y la amistad. Aunque no existe un único significado formal y la interpretación puede variar según la cultura o la flor elegida, la tendencia actual abarca tanto gestos románticos como muestras de cariño entre personas cercanas.

Fotografía de una flor amarilla en primer plano. Foto: Canva.

Qué diferencias existen según la fecha en cada hemisferio

El calendario de este intercambio floral varía en función de la zona geográfica y el cambio de estación. En los países del hemisferio sur, como Uruguay o Argentina, la costumbre se concentra en torno al 21 de setiembre, en coincidencia con el comienzo de la primavera y la celebración del Día del Estudiante.

Por el contrario, en el hemisferio norte, la misma práctica se traslada al 21 de marzo, fecha que marca el inicio del periodo primaveral en dicho territorio.