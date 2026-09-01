Se anunció un corte de tránsito para la Avenida de las Américas: en qué horario será y dónde habrá desvíos

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) informó sobre un corte de tránsito programado en la Avenida de las Américas para este miércoles 2 de setiembre, a raíz de trabajos para ampliar la calzada y mejorar los accesos hacia el este.

En la jornada se procederá con un “retiro controlado de árboles”. Por cada ejemplar se plantarán otros dos en el Parque Roosevelt.

Entre las 11:00 y las 14:00 horas serán interrumpidas ambas sendas entre Avenida a la Playa y la rotonda de Avenida de las Américas y ruta 101, frente al “aeropuerto viejo".

La Policía Caminera y la Intendencia de Canelones desviará los vehículos por Los vehículos serán desviados por Avenida a la Playa - Avenida Wilson Ferreira Aldunate - Rotonda Aeropuerto Viejo.

NAvenida de Las Americas, en Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. Estefania Leal/Archivo El Pais

Desvíos

Habrá cartelería digital para avisar sobre las alternativas de tránsito en varias intersecciones de Avenida de las Américas y Avenida Giannattasio, Rambla Tomas Berreta y Rafael Barradas, Ruta Interbalnearia y Avenida Giannattasio.

Por otro lado, las líneas de ómnibus serán desviadas por Avenida a la Playa - Avenida Wilson Ferreira Aldunate - Avenida Racine - Avenida de las Américas.

La parada de ómnibus de Avda. de las Américas y Racine en sentido aeropuerto será trasladada 150 metros, mientras que la orientada hacia Montevideo permanecerá igual.