Presidente de Unasev detalló los cambios que el gobierno propone para las reglas de preferencia en el tránsito

El gobierno impulsó una iniciativa para modificar las reglas de preferencia que rigen actualmente en el tránsito. En ese contexto, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, ofreció una explicación acerca de cuáles serían esos cambios propuestos.

Debido a que la normativa se debe actualizar a través del Parlamento, la comisión de Transporte de la Cámara de Representantes estudia el proyecto.

Cambios propuestos para las reglas de preferencia en el tránsito

Metediera, quien expresó su apoyo a esta medida, detalló que la propuesta tiene que ver con las preferencias de giro en calles preferenciadas, que son las que tienen en las esquinas de sus calles perpendiculares carteles de "Pare" o "Ceda el paso".

El jerarca pasó a explicar que la ley actual establece que al acercarse a una intersección, tiene preferencia el vehículo que circula por la derecha. También, que siempre que haya un cartel de "Pare" o "Ceda el paso", la preferencia cambia, y el que tiene el cartel tiene que parar. Y por último, todo conductor que gira pierde la preferencia de paso, incluso si está circulando por una calle preferencial.

Sin embargo, en la práctica la realidad es otra ya que no se cumple con la normativa, sostuvo Metediera.

En cambio, la modificación propuesta por el gobierno indica que el conductor mantenga la preferencia al doblar si en la calle transversal hay un cartel de "Pare" o "Ceda el paso". En cambio, de no existir esa cartelería, se pierde la preferencia, tal como sucede ahora.

Intersección de dos calles en Montevideo. [[[

Beneficios de la modificación planteada para la seguridad vial

Según Metediera, de implementarse el cambio, va a colaborar porque subsanará "una situación de duda que hay a nivel nacional" y que mejora la seguridad vial porque evita exponer a las personas a "una maniobra confusa".

Y por último, el presidente de Unasev señaló que, "en perspectiva de ordenamiento territorial, permite que se generen vías de circulación".

El profesor Grado 5 de Derecho Civil Andrés Mariño aseguró que, tras estudiar el cambio propuesto a la normativa, habían llegado a conclusiones “favorables” a esta modificación.

Oposición al cambio

“La ley dice una cosa, la gente en todo el país —recorremos todo el país— hace otra cosa. Por eso es que planteamos que se analice esta situación”, indicó en la comisión después de que el diputado colorado Mauricio Viera verbalizara su posición “totalmente contraria” al cambio.

Cartel de Pare en la esquina de Basilio Araujo y León Pérez. Foto: Daniela Calone/El País.

Viera aseguró que se estaría “generando una ambigüedad” y “quebrando una conducta casi innata” de lo que sucede cuando se cambia de sentido en el tránsito.