Fiscalía comienza a indagar brutal agresión en Pocitos por pelea en el tránsito, luego de que víctima presentara denuncia

La Fiscalía de Flagrancia de 8° Turno comenzó a investigar este jueves la brutal golpiza —tras una discusión en el tránsito— ocurrida este martes en la esquina de Guayaquí y Berro, en pleno Pocitos.

Uno de los posibles delitos a investigar es el de lesiones personales. Este ilícito tiene una pena de entre 3 y 12 meses de prisión que pueden ser cumplidos enteramente en libertad a prueba, si la persona es primaria.

La investigación pudo comenzar luego de que la víctima hiciera la denuncia ante la Policía. Esta instancia de parte es necesaria para comenzar a indagar este delito en específico, para el que no está previsto una investigación de oficio.

Según pudo saber El País, la denuncia se concretó varias horas después del hecho, ya que la víctima estaba reticente a formalizarla ante la Policía.

El agresor está identificado pero antes de proceder a su detención es necesario realizar algunas pericias forenses.

La víctima, un hombre que es paciente oncológico, hijo del dueño de un importante comercio de la zona, fue trasladado a un centro de salud y posteriormente fue dado de alta.

La golpiza, que quedó registrada en un video de un transeúnte difundido por Canal 4, tuvo lugar el martes, en el entorno de las 7:30 de la mañana, tras una discusión motivada luego de rebases entre los vehículos en los que iban el agresor y la víctima.

Según pudo reconstruir El País, al llegar a la esquina de Berro y Guayaquil comenzaron los insultos que llamaron la atención de algunos vecinos de edificios cercanos, los que recién se levantaban o se preparaban para trabajar.

En ese momento, el vehículo del agresor estaba detrás del la víctima. El agredido se bajó, fue hacia atrás y se acercó a la ventana del otro y le dijo que saliera para pelear.

Éste se bajó, a lo que la víctima corrió a meterse en su auto. Luego de un cruce de insultos, la persona que después propinó la golpiza volvió a meterse en su vehículo.

En ese momento la futura víctima volvió a salir de su auto, le pegó una patada a la carrocería del otro y regresó a su vehículo.

A partir de ahí, el episodio comenzó a quedar registrado en un video de un transeúnte. Allí puede verse que el hombre que posteriormente propinaría la golpiza, comenzó a pegarle a la victima a través de la ventana, que estaba abierta.

Luego, una vez ambos estuvieron parados sobre la calle, lo hizo caer al suelo y le siguió pegando, e incluso le dio una patada en la cabeza.

A esa altura aparece en la escena otro sujeto, de buzo blanco y lentes de sol, que sujeta de los pies a la víctima.

Finalmente, el hombre que propinó los golpes arrastró hasta la vereda al otro.

La víctima estuvo varios minutos tirada inconsciente y luego se incorporó para sentarse en el cordón. Según relataron algunos vecinos, la ambulancia demoró al menos media hora en llegar.

El agresor, en tanto, se fugó por Guayaquí hacia Benito Blanco.

Según relataron testigos, el hombre que aparece en el video sujetando de los pies a la víctima no estaba colaborando con el agresor, si no intentando ayudar al golpeado corriéndolo de la calle.

De acuerdo al relato de vecinos, esta persona presenció la agresión desde atrás y se acercó a asistir. Según estos testimonios, este sujeto y el hombre calvo se quedaron posteriormente ayudando a la víctima.

El agredido, de 49 años, declaró a Canal 4 que es paciente oncológico y que, debido al estado de inconsciencia en el que quedó, no recuerda alguna de las partes del conflicto.

El episodio seguía siendo tema de conversación en el barrio este jueves. Varios vecinos estaban incrédulos por el nivel de violencia desatado a raíz de una pelea en el tránsito.