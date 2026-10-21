Brutal golpiza en Pocitos tras una discusión de tránsito: le dio una patada en la cabeza y lo arrastró

Una brutal golpiza ocurrió este martes en Pocitos producto de una discusión en el tránsito. Uno de los conductores golpeó y arrastró hasta dejar inconsciente al otro.

Según información de la Jefatura de Policía de Montevideo a la que accedió El País, "un hombre de 49 años resultó lesionado durante un incidente de tránsito que derivó en una agresión física, en la intersección de Guayaquí y Pedro Francisco Berro, en Pocitos".

"La víctima fue asistida por una emergencia médica y trasladada a un centro de salud", dice el parte oficial.

El ataque en video: cómo se desencadenó la discusión en Pocitos

El conflicto fue filmado y el video divulgado por Telenoche (Canal 4). Allí puede verse que un hombre de buzo azul se acercó al auto del hombre de 49 años, que llevaba de buzo gris. A través de la ventanilla que estaba abierta, comenzó a golpearlo. Luego, una vez ambos parados sobre la calle, lo hizo caer al suelo y le siguió pegando, e incluso le dio una patada en la cabeza. A esa altura ya había aparecido en la escena otro sujeto, de buzo blanco y lentes de sol, que por lo que se ve en las imágenes intentó ayudar al agresor, sujetando los pies de la víctima.

Finalmente, el hombre de buzo azul arrastró hasta la vereda al de buzo gris, cuando ya se había acercado para interceder otro hombre calvo.

Desde la Policía aclararon que el hecho ocurrió en la mañana del martes. "Según el testimonio recabado, dos automovilistas que circulaban por la zona detuvieron sus vehículos y se produjo un enfrentamiento físico, durante el cual uno de ellos recibió golpes de puño y una patada en la cabeza", consigna el parte.

"Personal policial concurrió al lugar a raíz de un llamado al Centro de Comando Unificado (9-1-1), donde recabó el testimonio de un testigo y constató la existencia de cámaras de videovigilancia que registraron el episodio. El otro conductor involucrado ya se había retirado cuando llegaron los efectivos policiales, no obstante se encuentra identificado", manifestó la Jefatura.

El hombre herido fue asistido en un sanatorio y dado de alta posteriormente.

El testimonio de la víctima y la preocupación vecinal por la violencia urbana

En agredido declaró a Telenoche que es paciente oncológico y que, debido al estado de inconsciencia en el que quedó, no recuerda alguna de las partes del conflicto.

Un vecino de la zona declaró que fue "muy feo" lo que sucedió: "Vi que se pelearon los gurises, por lo que sabemos fue un tema de que uno rebasó a otro en el auto. No justifica una pelea de esa magnitud ni nada por el estilo. Es lamentable, la verdad. Me extraña porque tengo a Pocitos como un barrio tranquilo y ejemplar en ese aspecto".

Otra mujer dijo: "Es angustiante la violencia de una persona que es un ciudadano común, no se trata de un arrebatador. Aparentemente por una discusión casual puede matar a alguien. Espantoso, estoy angustiada".