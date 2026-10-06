Apedrearon una reconocida cafetería de Pocitos: vecinos denuncian reiteradas peleas en la zona

Un grupo de personas que habitualmente duerme en la calle en la zona de Avenida Brasil y Juan Benito Blanco, en el barrio Pocitos, atacó a pedradas la cafetería Expreso Pocitos y provocó daños en uno de sus vidrios. El episodio también afectó la entrada del edificio El Mástil, según señalaron vecinos de la zona, que aseguran que los enfrentamientos en esa esquina se volvieron reiterados.

El reclamo de los residentes apunta a una situación que, según sostienen, se mantiene desde hace varios años y que incluye peleas entre personas que viven en la calle por conflictos vinculados a la territorialidad. Los vecinos aseguran que los episodios generan preocupación entre quienes viven y trabajan en la zona, particularmente durante la noche.

🟥 Vecinos de Pocitos denuncian episodios de violencia entre personas en situación de calle.



En uno de los casos, apedrearon los vidrios de un conocido restaurante en avenida Brasil y Benito Blanco.



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Gabriel Leoni, vecino de Pocitos, contó a Telemundo (Canal 12) que la situación se registra desde hace "tres o cuatro años". Según explicó, algunas personas permanecen habitualmente debajo de un edificio de la zona y, en determinados momentos, son trasladadas por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), especialmente durante los períodos de bajas temperaturas.

Sin embargo, de acuerdo con el relato del vecino, algunas de esas personas posteriormente regresan a la zona. También señaló que la presencia de personas en situación de calle se ha incrementado en determinados puntos debido a que en otros lugares donde solían permanecer actualmente hay obras.

Expreso Pocitos fue apedreado en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026. Foto captura de video de Telemundo (Canal 12).

Denuncia policial y ante el Municipio CH

El episodio más reciente terminó con daños materiales en la cafetería y en el acceso al edificio. Los vecinos también aseguran haber visto en reiteradas oportunidades a personas involucradas en estas situaciones portando cuchillos y con heridas producto de enfrentamientos, confirmaron a El País fuentes policiales.

"Se presentó la denuncia en la seccional y en el Municipio CH", señaló Leoni. A esto se suma un reclamo de los residentes para que las autoridades conozcan de primera mano lo que ocurre en esa esquina.

Expreso Pocitos fue apedreado en la madrugada del martes 6 de octubre de 2026. Foto captura de video de Telemundo (Canal 12).

La preocupación, según explicó el vecino, alcanza especialmente a quienes viven en El Mástil. "En el edificio vive mucha gente mayor y tienen miedo de salir de noche", sostuvo.

Ante esta situación, los vecinos comenzaron además a recolectar firmas para presentar un reclamo ante el Municipio CH. El objetivo, explicó Leoni, es que las autoridades conozcan la situación planteada por quienes viven y trabajan en el entorno de una esquina que los residentes consideran "icónica" de Pocitos.

Según informaron a El País desde el Municipio CH, también se denunció que en la puerta del Expreso Pocitos se colocó un puesto de venta de objetos y se solicitó que sea retirado.