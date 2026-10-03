Policía de Montevideo investiga dos homicidios ocurridos en Peñarol y Colón

Durante la noche del viernes 2 y la madrugada del sábado 3 de octubre, la Policía de Montevideo informó de dos homicidios en los barrios Peñarol y Colón. Los casos son investigados por la Fiscalía de Homicidios.

En el primer hecho, registrado en la noche del viernes 2 de octubre de 2026, efectivos policiales acudieron a una vivienda ubicada entre Pasaje A Solar 3 y Pasaje D, en el barrio Peñarol, tras recibir una alerta por una persona herida de arma blanca.

Al arribar, hallaron tendido a un hombre de 46 años, poseedor de antecedentes penales, sin signos vitales. En el lugar fue detenida una mujer de 39 años, también con antecedentes, señalada como la presunta autora del crimen.

Un móvil del Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) constató el fallecimiento, mientras que la Fiscalía de Homicidios de 3.º Turno dispuso la conducción de la indagada y la intervención de la Jefatura de Policía de Montevideo junto a Policía Científica. En la lugar se incautó un cuchillo de 25 centímetros de hoja y prendas de vestir, según informó el organismo.

Patrullero de Policía durante un procedimiento. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Crimen a tiros en el barrio Colón: dos personas en moto se dieron a la fuga

El segundo hecho violento ocurrió en la madrugada del sábado 3 de octubre de 2026, próximo a las 00:58 horas. Alertados por el Centro de Comando Unificado tras llamadas por disparos de arma de fuego, los efectivos acudieron a las calles Andrés Yedros y Bonmesadri, en el barrio Colón.

En la vía pública encontraron el cuerpo sin vida de R.A.S., de 37 años y poseedor de antecedentes penales.

Según el testimonio de una vecina que escuchó tres detonaciones, dos personas que se desplazaban en una motocicleta efectuaron los disparos antes de darse a la fuga. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios, con actuaciones del Área de Investigaciones de Zona IV y Policía Científica.

Allanamiento en Camino Cibils: detienen a un adolescente de 14 años con un subfusil y drogas

Por otro lado, en el marco de una investigación por disparos de arma de fuego, personal del Área de Investigaciones de la Zona Operacional IV realizó un allanamiento en una finca situada en la zona de Camino Alianza y Camino Cibils.

Durante el procedimiento, la Policía de Montevideo observó a un adolescente de 14 años que salía del lugar portando una bolsa y un arma larga. Al darle la voz de alto, el menor intentó darse a la fuga hacia una propiedad lindera, pero fue detenido.

Armas incautadas tras un allanamiento realizado en el barrio La Paloma. Foto: Ministerio del Interior.

En el lugar se incautó un subfusil tipo carabina marca Ruger calibre 9x19 mm sin numeración, una pistola marca Canik con números suprimidos, un cargador extendido con capacidad para 40 municiones, una pistola de aire comprimido y decenas de cartuchos de diversos calibres (.22, .223, 9x19 mm, .357 Magnum y .32 Auto).

Además, se decomisó un paquete de marihuana prensada, balanzas de precisión y diversos objetos de dudosa procedencia, entre ellos herramientas industriales, electrodomésticos y una bicicleta. El caso fue derivado a las Fiscalías de Flagrancia y de Adolescentes.