Disputa entre cuidacoches en terminal de ómnibus de Punta del Este: uno fue apuñalado y otro detenido
Uno de ellos, de 48 años, fue herido en la zoña del tórax. El otro, de 32, fue detenido por la Policía de Maldonado. Se investigan las circunstancias del hecho.
Un cuidacoches fue apuñalado por otro en la terminal de Punta del Este. El hecho ocurrió sobre las 08:40 horas de este viernes, cuando se dio aviso al Servicio de Emergencias 911.
De inmediato se comisionaron móviles policiales al lugar. Al arribo, personal de URPM trasladó de forma urgente a un hombre de 48 años a un centro asistencial, donde fue asistido y se le diagnosticaron "heridas punzantes en la zona del tórax, permaneciendo consciente", informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.
En tanto, personal de PADO procedió a la detención de un hombre de 32 años, quien fue trasladado para reconocimiento médico y posteriormente a la Seccional 10.ª en calidad de detenido.
De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos involucrados se desempeñarían como cuidacoches y el hecho podría estar relacionado con una riña. Fue enterada del hecho la Fiscalía de 3.er Turno y la investigación continúa a efectos de esclarecer las circunstancias del crimen.
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