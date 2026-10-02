Disputa entre cuidacoches en terminal de ómnibus de Punta del Este: uno fue apuñalado y otro detenido

Un cuidacoches fue apuñalado por otro en la terminal de Punta del Este. El hecho ocurrió sobre las 08:40 horas de este viernes, cuando se dio aviso al Servicio de Emergencias 911.

De inmediato se comisionaron móviles policiales al lugar. Al arribo, personal de URPM trasladó de forma urgente a un hombre de 48 años a un centro asistencial, donde fue asistido y se le diagnosticaron "heridas punzantes en la zona del tórax, permaneciendo consciente", informó la Jefatura de Policía de Maldonado en un comunicado.

En tanto, personal de PADO procedió a la detención de un hombre de 32 años, quien fue trasladado para reconocimiento médico y posteriormente a la Seccional 10.ª en calidad de detenido.

De acuerdo con las primeras actuaciones, ambos involucrados se desempeñarían como cuidacoches y el hecho podría estar relacionado con una riña. Fue enterada del hecho la Fiscalía de 3.er Turno y la investigación continúa a efectos de esclarecer las circunstancias del crimen.