Megaoperativo de la Policía terminó con 32 detenidos por narcotráfico, lavado de activos y trata de menores

El Ministerio del Interior informó este jueves sobre la detención de 32 personas involucradas en una estructura criminal dedicada al narcotráfico, lavado de activos y trata de menores, tras una investigación liderada por la Jefatura de Policía de Colonia.

El operativo, que implicó 32 de allanamientos -y requisas en cárceles-, se desarrolló el mismo día tanto en Colonia como en Canelones y Montevideo. Requirió la participación de más de 100 efectivos de distintas unidades policiales, incluyendo personal de Río Negro.

La operación "Golfo" buscó cumplir con varias órdenes de detención emitidas por la Justicia, luego de que se detectaran presuntos delitos de “negociación de estupefacientes, asistencia al narcotráfico, asociación para delinquir, lavado de activos, trata de personas menores de edad, retribución o promesa de retribución a menores, usurpación y receptación”, detalló la cartera.

Por un lado, la unidad de Investigación y Análisis Penitenciario realizó requisas en la cárcel N°1 de Punta de Rieles; en la Unidad N°5 de mujeres y en la Unidad N°14 de Piedra de los Indios. Allí se condujeron ante la Justicia a seis personas privadas de libertad.

Por otro, la Policía detuvo al resto desplegándose en puntos de Colonia del Sacramento, Juan Lacaze, Rosario, Colonia Valdense, Nueva Helvecia (localidades de Colonia); en San Luis, Canelones; y en el barrio Maroñas, Montevideo.

Hombre detenido por la Policía en la Operación Golfo. Foto: Ministerio del Interior

Tras estas intervenciones se incautó un kilo de cocaína, un kilo de marihuana, 33,45 gramos de pasta base y 23 plantas de marihuana. También $ 173.125 y US$ 201 en efectivo.

La Policía decomisó además varias armas de fuego: cuatro revólveres, una pistola, cuatro escopetas y una pistola de fogueo, además de 53 cartuchos y seis vainas. En la requisa de Piedra de los Indios, específicamente, se encontraron varios cuchillos y cortes carcelarios.

Revólver incautado por la Policía en la Operación Golfo. Foto: Ministerio del Interior

Otros bienes incautados fueron dos motos, dos autos, una camioneta, 59 celulares, cinco computadoras, una tablet, cinco balanzas, una máquina rajadora de leña de 25 toneladas, un taladro y 41 tarjetas de crédito.