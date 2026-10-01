Bomberos rescataron a un trabajador que cayó desde dos metros luego de que un muro se le viniera encima

Un trabajador de la construcción sufrió un accidente laboral en torno a las 11:30 horas de este jueves, cuando se desempeñaba en una obra ubicada en las calles Ejido y Uruguay, barrio Centro de Montevideo.

La Dirección Nacional de Bomberos informó por la tarde que, según se determinó, parte de un muro cedió y cayó sobre el hombre. Eso generó que sufriera una caída de aproximadamente 2 metros.

Al quedar en el techo del segundo piso del edificio en construcción, se envió a un equipo de bomberos de la Unidad Operativa Centro Cordón para iniciar una maniobra de rescate.

El trabajo quedó registrado en un video difundido por Bomberos. Allí se ve que los efectivos debieron asegurar al trabajador y bajarlo mediante un canasto de rescate.

Bomberos rescatan a un obrero de la construcción tras accidente laboral en Montevideo. Foto: capturas de pantalla

Una vez pudieron hacerlo descender, el trabajador fue evaluado y asistido por equipos médicos que estaban en el lugar. También acudió allí personal del departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos, para investigar lo ocurrido.