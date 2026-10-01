Romina Celeste vuelve a prisión: la imputaron por agredir a una funcionaria de la cárcel donde estuvo recluida

Romina Celeste Pappaso, exmilitante nacionalista, fue imputada este miércoles por un “fuerte altercado” que tuvo el año pasado con una funcionaria de la cárcel N° 10 de Juan Soler (San José) donde estuvo presa por calumnias contra el hoy presidente de la República Yamandú Orsi.

A casi un año de recuperar su libertad, Papasso se presentó en la Seccional 15ª del barrio Jacinto Vera (Montevideo) luego de tomar conocimiento de su requisitoria. La Fiscalía la formalizaró como presunta autora de un delito de desacato, un delito de agravio a la autoridad policial en concurso formal y dos delitos de lesiones personales.

Según fue informado, la imputada deberá cumplir con prisión preventiva por 120 días a la espera de su juicio oral. Su defensa apeló esta medida cautelar, lo que no quita que deberá cumplirla hasta que haya una determinación del Tribunal.

Romina Celeste Papasso salió de prisión y fue a visitar a su abogada, Elizabeth Frogge. Foto: cedida a El País.

Condena y redención de la pena

Tras su paso por varios centros de reclusión, Papasso había sido liberada en noviembre del 2025 luego de que su abogada obtuviera la redención de su pena por motivos de estudio.

La condena se había dictado en agosto del 2024, luego de que se comprobara que ideó una denuncia falsa -a través de Paula Díaz- sobre que Orsi, en aquel entonces candidato a la presidencia, habría agredido a una mujer trans luego de no pagar un supuesto servicio sexual.

Entre múltiples delitos adjudicados por ese caso y otras causas simultáneas, la pena que cumplió fue por asociación para delinquir, simulación de delito en calidad de calumnia, difamación, falsificación ideológica y divulgación de imágenes con contenido íntimo.

Papasso ya estaba en el ojo público por la serie de denuncias que lideró contra -entre otras personas- el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, imputado por varios delitos relacionados con la explotación sexual de menores. Actualmente continúan por ese caso las audiencias de control de acusación, previas al juicio oral.