Justicia rechazó el pedido de la defensa de Penadés para que Jonathan Mastropierro no declare en el juicio

La Justicia rechazó este martes un pedido de sobreseimiento del joven Jonathan Mastropierro que había sido solicitado por las defensas del exsenador Gustavo Penadés y del profesor Sebastián Mauvezín. Esto se dio en el marco de una nueva audiencia de control por la investigación que involucra al exlegislador.

La jueza del caso, Marcela Vargas anunció en la audiencia que no dio lugar a la solicitud de sobreseimiento presentada por la defensa de Penadés, ejercida por Laura Robatto y Homero Guerrero, y por la defensa de Mauvezín. Para la magistrada, lo presentado por la defensa "desacreditó la declaración de Mastropierro" realizando "un análisis de la moralidad de esa persona y su inclinación al delito".

"Entiendo que la vida de Mastropierro, y el tema de que haya sido formalizado por delitos, en este caso, no hace, ni se vincula, ni puede llegar a afectar la valoración de la declaración que hizo de forma anticipada, eso va a ser valorado por el juez durante el juicio", señaló.

"Claramente no corresponde en este momento hacer lugar al sobreseimiento deducida por las defensas de Penadés y Mauvezín respecto a los hechos imputados vinculados a la víctima Jonathan Mastropierro", añadió Vargas en la audiencia.

Gustavo Penadés durante la audiencia de control de acusación. Foto: Ignacio Sánchez.

En diálogo con El País, Juan Raúl Williman, que representa a algunas de las víctimas de Penadés a través del Consultorio Jurídico de la Universidad de la República (Udelar), explicó que en esta etapa "no se diligencia prueba" y que por eso "no se da lugar al sobreseimiento", y que este debate es para una etapa posterior.

"Lo que viene decidiendo la jueza ya lo ha hecho en otros casos, porque también se había pedido el sobreseimiento respecto a la víctima [Javier] Viana, algo que había rechazado la jueza Vargas y lo confirmó luego el Tribunal de Apelaciones en una sentencia de agosto", indicó Williman.

El abogado detalló que se ha planteado por parte de las defensas "caducidad de la instancia y prescripciones", que fueron rechazadas. "Ahora se plantea el sobreseimiento de distintas víctimas, que por ahora han sido rechazados", reiteró.

Juan Raúl Williman, abogado de la mayoría de las víctimas del caso Penadés Leonardo Mainé

El antecedente del rechazo sobre la situación de Javier Viana

La jueza Vargas había rechazado días atrás otra solicitud de sobreseimiento que los abogados de Penadés realizaron sobre Javier Viana, quien había declarado que mantuvo encuentros sexuales con Penadés siendo menor de edad. La declaración la realizó en el libro "Gustavo Penadés – Dos caras de un hombre con poder", escrito por los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar

En su primer declaración anticipada, Viana había declarado que esos hechos habrían tenido lugar en 1993. Pero en una segunda comparecencia declaró que los presuntos encuentros habrían ocurrido en 1999 cuando ya era mayor de edad. Viana atribuyó el cambio de declaración a un bloqueo emocional producto del estado de vulnerabilidad en el que estaba en aquella época. Sostuvo que tenía recuerdos borrosos que fue reconstruyendo en sus declaraciones con los periodistas y la Fiscalía.

Como Viana no realizó la denuncia en aquel entonces a través de una instancia de parte, la defensa de Penadés entiende que habría operado una caducidad de la pretensión penal en el año 2000 y una prescripción del delito en 2014.