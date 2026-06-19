Caso Penadés: este viernes declara Javier Viana y rectificará la edad que tenía al momento de conocerlo

Este viernes declarará nuevamente ante la Justicia Javier Viana, víctima en el caso Penadés. El hombre había dado su testimonio en julio del año pasado y relató que sufrió abusos a manos del exsenador Gustavo Penadés. Si bien en ese momento aseguró que era menor de edad cuando lo conoció, prueba de contexto ordenada por Fiscalía permitió concluir que era mayor de edad en ese momento. En esta nueva declaración frente a Marcela Vargas, está previsto que Viana rectifique su edad y explique el motivo de la confusión.

El relato de Viana, quien vive en España y declarará por videollamada, fue publicado inicialmente en el libro Gustavo Penadés: dos caras de un hombre con poder, escrito por los periodistas Carolina Delisa y Martín Tocar. A partir de ello tomó contacto con la Fiscalía y comenzó a participar del caso.

En su primera declaración judicial, Viana relató hechos por los que la Fiscalía busca responsabilizar penalmente a Penadés judicialmente. De la demanda acusatoria, de la que inicialmente dio cuenta El País, surge que el denunciante dijo haber conocido a Penadés cuando caminaba una noche por 18 de julio cerca de la Facultad de Derecho. Aseguró que Penadés apareció en un auto y lo invitó a tomar algo. A partir de allí comenzaron un vínculo en el que el dirigente político le dijo que lograría conseguirle un trabajo en el Palacio Legislativo o la Intendencia de Montevideo. Indicó que luego, en varios encuentros, fue abusado sexualmente pro Penadés y otras personas, sobre lo que dio detalles.

Inicialmente Viana había declarado que el vínculo comenzó cuando él estudiaba en UTU y, creía, era menor de edad. Sin embargo, la fiscal del caso Isabel Ithurralde pidió los registros a la institución y constaba que cursó allí ya siendo mayor de edad. Esto significa que Penadés no puede ser acusado por explotarlo sexualmente como menor, pero sí fue llevado a juicio por Ithurralde por el cargo de abuso sexual, dado que Viana asegura que fue sometido a actos sexuales contra su voluntad.

En sede de Fiscalía, el hombre explicó que fue un momento muy traumático de su vida que lo condicionó muchos años a futuro y le trajo problemas de salud, lo que llevó a que tuviera una confusión en la fecha. La demanda acusatoria, en la que se pidió que Viana volviera a declarar, se establece qué deberá explicar el denunciante nuevamente ante la Justicia.

Esto es "la rectificación de la edad que el mismo tenía aproximadamente cuando conoció a Gustavo Penadés, sobre por qué estaba seguro que fue en la época que estudiaba en la UTU, sobre el horario en que estudiaba y dónde quedaba ubicado el centro de estudios". También "referirá a por qué inicialmente dijo que tenía casi 17 años cuando conoció al imputado, qué implicó esa época de la vida para él y como lo está trabajando nivel psicológico", advierte el escrito.

En la contestación a la demanda fiscal, los abogados de Penadés, Homero Guerrero y Laura Robatto, dijeron que "no se comparte" el relato de hechos que hizo la Fiscalía sobre el episodio y resaltaron que Viana "produjo un cambio sustancial en las circunstancias de hecho referidas originariamente". Señalaron que no estaban de acuerdo con la calificación jurídica atribuida y adelantaron que se invocará que el delito, eventualmente, prescribió.

La semana que viene se llevarán adelante más audiencias del caso referentes a la etapa intermedia previa al juicio oral.