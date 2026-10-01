Con citas al papa León XIV, Vázquez y Batlle y Ordóñez, Bordaberry plantea cambiar leyes de eutanasia y aborto

El senador colorado Pedro Bordaberry presentó esta semana un proyecto de ley para realizar una serie de modificaciones a la ley de eutanasia (20.431), la ley de cuidados paliativos (20.179), y la ley de aborto (18.987), titulado “Primero la vida: cuidados paliativos efectivos y gratuitos, y acompañamiento a la maternidad”.

El primer artículo de la iniciativa propone que el médico actuante le ofrezca al paciente que busca la eutanasia, en forma “efectiva e inmediata”, los cuidados paliativos previstos en la Ley 20.179), que serán “sin costo” para el usuario. Este paso implicaría sustituir el inciso segundo del literal B del artículo cuatro artículo de la Ley 20.431.

El segundo artículo del proyecto de Bordaberry plantea que los cuidados paliativos serán brindados “siempre sin costo alguno para el paciente, sus familiares y cuidadores”, incluyendo la gratuidad desde tasas moderadoras, copagos, órdenes, traslados, hasta la atención domiciliaria que formen parte de la asistencia paliativa. Esto supondría agregar un artículo a la ley 20.179.

“La experiencia muestra que informar no alcanza. Una cosa es que alguien le diga a una persona que existen los cuidados paliativos; otra muy distinta es que se los pongan efectivamente a su alcance, con un equipo, un día y una hora”, destacó el colorado.

El tercer artículo señala que todas las instituciones del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) “deberán aceptar” la actuación de las asociaciones civiles, ONG y agrupaciones de voluntarios sin fines de lucro “dedicadas a la conserjería, defensa de la vida y al acompañamiento de la maternidad”. Estas ofrecerían “gratuitamente servicios de conserjería, acompañamiento, contención y alternativas al aborto, antes y después de la interrupción del embarazo”. Este paso implicaría agregar un inciso al artículo 10 de la Ley 18.987.

“Una cosa es que a una mujer le digan que existen alternativas al aborto; otra es que pueda conocer, en el mismo lugar donde consulta, a personas concretas dispuestas a acompañarla antes y después, sin pedirle nada a cambio”, argumentó Bordaberry.

El cuarto artículo de la iniciativa del senador colorado señala que el Ministerio de Salud Pública (MSP) deberá realizar un registro de las organizaciones citadas de “defensa de la vida”, que deberá estar publicado y se remitirá periódicamente a las instituciones del SNIS.

El quinto artículo plantea que el paciente que busque la eutanasia no solo sea visto por un segundo médico sino también por un “especialista en salud mental”, que deberá ser psiquiatra o psicólogo, quien evaluará la “aptitud psíquica del paciente” y que cuya voluntad sea “libre, seria y firme”. Ambos médicos deberán entrevistar personalmente al paciente, estudiar su historia clínica y expedirse en el mismo plazo de cinco días, que establece la ley. Este cambio supondría sustituir el inciso C del artículo 4 de la Ley 20.431.

El colorado planteó como último artículo que, en caso de aprobarse el proyecto, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 90 días a partir de su promulgación.

La iniciativa del líder colorado "no deroga ni restringe leyes vigentes. No pretende reabrir por esta vía los debates. Elige un camino distinto, que debería reunir consensos amplios: el de la vía positiva", remarcó Bordaberry.

"Se trata de que, ante las dos decisiones más graves que una persona puede enfrentar respecto de una vida humana, la primera alternativa que se le ofrezca sea siempre la de vivir, y que esa alternativa sea real, accesible y gratuita, y no una mención al pasar", indicó.

Las citas: el Papa, Vázquez, Batlle y Ordóñez

Bordaberry compartió en la exposición de motivos del proyecto citas tanto del papa León XIV, que está previsto visite Uruguay en semanas, del 6 al 8 de noviembre; así como del expresidente Tabaré Vázquez, que vetó en 2008 la ley sobre salud sexual y reproductiva (18.426) —luego se presentó una nueva iniciativa en el gobierno de su sucesor, José Mujica—; y del histórico líder colorado José Batlle y Ordóñez.

"Hay que salvar la vida del niño en su azaroso comienzo. ¿Cuántos perecen en las entrañas de la madre que no osó afrontar a sus acusadores y busca en la muerte para ella y para el hijo ilegítimo un refugio seguro?", dijo Batlle y Ordóñez, en palabras de Antonio Grompone en La ideología de Batlle.

"No habló desde la condena sino desde la preocupación por las dos vidas. Vio que la muerte aparecía como refugio cuando la sociedad no ofrecía otra cosa, y concluyó que la tarea de una República decente era ofrecer otra cosa, la vida", valoró Bordaberry.

"Ni el no nacido es descartable por depender de otros, ni el enfermo deja de ser digno por no ser ya útil. La vida humana no vale por lo que produce sino por lo que es. Desde la concepción hasta la muerte”, planteó el papa León XIV, en la Enciclica Magnifica Humanitas.

Bordaberry valoró que el planteo del papa refiere a que "el valor de las personas no depende de lo que logren o produzcan; la dignidad fundamental de cada persona no se adquiere, no debe ganarse ni necesita ser demostrada; y esa dignidad de todo ser humano puede definirse infinita".

En relación a Vázquez, el colorado citó parte de la fundamentación del veto a la ley 18.426, en 2008. "Hay consenso en que el aborto es un mal social a evitar. La legislación no puede desconocer la existencia de vida humana en su etapa de gestación, tal como de manera evidente lo revela la ciencia. El verdadero grado de civilización de una sociedad se mide en como se protege a los más necesitados”, dijo el expresidente frenteamplista.

“Batlle no era católico: era un espiritualista, racionalista y liberal, y fue el gran impulsor de la separación de la Iglesia y el Estado en el Uruguay. Tabaré Vázquez era masón y hombre de izquierda. León XIV es la cabeza de la Iglesia Católica. Sin embargo los tres coinciden en lo esencial: la vida humana merece ser protegida en su comienzo y en su final, y la respuesta de una sociedad ante la fragilidad no puede ser la muerte sino el cuidado”, destacó el colorado.