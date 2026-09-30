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El País Información Policiales

Siniestros de tránsito fatales en Canelones dejan dos motociclistas muertos en rutas 102 y 49

Los accidentes sucedieron en la zona próxima al Aeropuerto Internacional de Carrasco y en una curva. Se investigan las causas de ambos episodios.

El País
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30/09/2026, 20:19
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Siniestro de tránsito fatal en Canelones.
Siniestro de tránsito fatal en Canelones.
Foto: Policía Caminera.

Un hombre murió este miércoles tras un siniestro de tránsito fatal que tuvo lugar en el kilómetro 23 de la ruta 102 en el departamento de Canelones, cercano al Aeropuerto Internacional de Carrasco.

Según informó Policía Caminera, el hecho ocurrió a las 18:15 horas, cuando un motociclista que circulaba de oeste a este por la ruta 102 chocó lateralmente con una camioneta, para luego impactar con la parte trasera de otro vehículo del mismo tipo.

Niño de un año murió tras un siniestro de tránsito entre un auto y una moto en Montevideo

Tras el siniestro, falleció en el lugar el conductor, un hombre de 33 años, que era el único que se trasladaba en la moto.

Las causas del siniestro aún están por ser determinadas.

Patrullero de Policía Caminera dañado.
Patrullero de Policía Caminera dañado.
Foto: Policía Caminera

Otro motociclista murió en ruta 49

Por otro lado, la Jefatura de Policía de Canelones informó este miércoles sobre otro siniestro de tránsito fatal en el kilómetro 9,200 de la ruta 49, donde un hombre falleció.

De acuerdo a un comunicado de la dependencia policial, una moto conducida por un hombre de 47 años despistó cerca a una curva en la ruta.

Tras el impacto, el hombre sufrió lesiones graves. En tanto, personal médico en el lugar constató su fallecimiento. La Fiscalía de Canelones de 2do. Turno lleva adelante la investigación.

Policía Caminera. Foto cedida por la Policía Caminera.
Policía Caminera.
Foto cedida por la Policía Caminera.
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