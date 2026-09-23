Accidente laboral fatal en San José: un hombre de 62 años que cortaba leña murió aplastado por un árbol

Un hombre de 62 años falleció en la tarde del martes luego de sufrir un accidente laboral en un predio sobre el km 26 de Camino de la Costa, en el departamento de San José.

La Policía recibió un llamado al 911 sobre una persona inconsciente luego de que le cayera un árbol encima. Cuando los efectivos llegaron al lugar encontraron al hombre debajo del árbol caído, que estaba sostenido por una zorra forestal.

Inmediatamente se solicitó la presencia de un móvil de emergencia médica, y al arribo, un médico de ASSE constató el fallecimiento.

Efectivos policiales en el marco de un operativo en San José. Foto: Estefania Leal/El País.

Un compañero de la víctima explicó que el accidente ocurrió mientras trabajaban cortando leña, señaló la Jefatura departamental en un comunicado.

La Policía Científica realizó pericias en la escena por orden de la Fiscalía Letrada de Libertad de 1° turno. La comisaría 6ta. de la localidad Rafael Perazza trabajó en el hecho.