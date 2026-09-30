Prefectura encontró el cuerpo de un hombre que había desaparecido cerca del río Yí, en Flores

La Armada Nacional encontró sin vida a un hombre que estaba desaparecido desde el pasado lunes 21, cuando la embarcación en la que navegaba se dio vuelta en el río Yí, informó Subrayado (Canal 10) y confirmó El País con fuentes de la Prefectura Naval.

El episodio ocurrió cerca de la localidad de Andresito en el departamento de Flores, donde el río Yi desemboca en el Río Negro (Lago Andresito).

Fue inicialmente reportado a la Policía desde un establecimiento rural. Allí llegaron dos personas que acompañaban a la víctima en la embarcación y manifestaron lo sucedido.

Tras varios días de búsqueda para encontrar al tercer ocupante, efectivos de la Prefectura del Puerto de Mercedes hallaron sobre las 9:20 horas de la mañana de este martes el cuerpo.

Móvil de Prefectura en Punta Negra Foto: Ricardo Figueredo

La autopsia forense arrojó que la causa de muerte del hombre fue ahogamiento, y que no se presentan signos externos de violencia. Tras esa constatación, el cuerpo fue entregado a su familia.

Tanto la Fiscalía Letrada Departamental como la Policía Científica continúan trabajando en el resto de pericias correspondientes.