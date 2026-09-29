Hinchas de Cerro que secuestraron ómnibus de UCOT podrían pertenecer a "organización criminal", señaló Negro

A un mes y medio de que hinchas de Cerro secuestraran un ómnibus de la cooperativa UCOT amenazando a su chofer a punta de pistola para trasladarse al Intercambiador Belloni, el ministro del Interior, Carlos Negro, informó este martes que “la investigación ya ha dado los resultados de identificar a algunas personas que han participado” en ese episodio.

El jerarca comentó en una rueda de prensa, posterior a su comparecencia en el Senado, que el secuestro del chofer fue uno de los temas tratados en la comisión parlamentaria donde se presentó. No obstante, dijo, el informe debió tratarse por momentos en “sesión secreta”.

Eso último fue porque la información que maneja Interior “involucra a determinadas personas que pueden integrar a alguna organización criminal y eso es conveniente que se mantenga en reserva”, explicó Negro.

Aun así, destacó, ya se ha podido determinar la cronología de “prácticamente” todos los hechos ocurridos en aquel segundo domingo de agosto, además de determinar los delitos que “se pueden haber cometido” y la identificación de algunos autores.

“La Fiscalía será ahora la que evaluará la prueba que tiene en contra de esas personas, la Policía, y si es necesario o pertinente acudir a la Justicia y hacer la imputación correspondiente”, cerró el ministro.

Ómnibus con pancarta que dice "Sin seguridad no hay transporte" durante la manifestación de Ascot-UCOT ante el Estadio Centenario por el "secuestro", por parte de hinchas de Cerro, de un ómnibus Estefanía Leal

El relato del chofer afectado

Carlos, el chofer del vehículo que fue secuestrado el pasado domingo, dio en su momento los detalles de cómo fue la maniobra. "Me suben 50 personas de Cerro que iban con destino a Intercambiador Belloni", detalló el trabajador en rueda de prensa.

Indicó que una vez encima del vehículo, uno de los hinchas de Cerro le mencionó que irían escoltados por dos motos por delante y tres autos atrás, que también cortarían el tránsito. Asimismo, le dicen que no podían subir otras personas al ómnibus y que detrás suyo había un hombre con un arma, al igual que otro individuo que estaba en una de las motos escoltas. Este último le mostró un revólver.

Carlos, chofer de UCOT que fue amenazado por parciales de Cerro. Foto: captura Subrayado (Canal 10).

"Llamo al largador (de UCOT) y le explico que vengo en una situación complicada en el ómnibus y que preciso apoyo policial", indicó. Si bien le recomendaron pasar por una seccional con el ómnibus, recordó que no pudo explicar por qué no podía hacerlo, dado que tenía una persona “pegada” a su lado mientras lo amenazaban.

El hombre relató que una vez llegados al Intercambiador Belloni, los hinchas se bajan y lo vandalizan. "Yo quedo ahí en estado de shock llamando a la empresa, porque no me podía ni mover de los nervios", detalló. "Desde la empresa llamaron al 911, después, el 911 me llama a mí, pero el efectivo que me llama me dice 'no te escucho'". Es allí que Carlos le dice a este funcionario que no podía hablar más alto. "Ahí me cortan el teléfono y no me volvieron a llamar", lamentó.